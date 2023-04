Spalletti via da Napoli nonostante lo scudetto: il nome della nuova squadra. Il tecnico di Certaldo a sorpresa potrebbe dire addio al club azzurro

Vincere e dirsi addio. Sembra strano, ma è quello che potrebbe accadere a Napoli tra circa un paio di mesi. Alla sua seconda stagione sulla panchina azzurra il tecnico Luciano Spalletti sta per centrare il traguardo inseguito da una vita, la conquista dello scudetto. Un obiettivo che non è mai riuscito a centrare in Italia. Il tecnico ci è andato vicino, ma non è mai riuscito ad alzare il titolo, nè durante l’esperienza alla Roma che all’Inter. Ora il trionfo è davvero a un passo, tanto che neanche il pesantissimo ko incassato domenica scorsa contro il Milan ha incrinato le certezze all’interno dello spogliatoio azzurro. Lo stesso allenatore toscano si è detto sicuro dell’immediato riscatto dei suoi, già a partire dalla prossima gara di campionato contro il Lecce.

Ma il vero punto interrogativo in casa Napoli è legato non al presente, quanto al futuro di Spalletti. Dopo due stagioni così intense e impegnative sotto tutti i punti di vista, il tecnico di Certaldo potrebbe prendere una decisione a sorpresa ed abbastanza drastica cercando una nuova avventura altrove, magari all’estero. Lo straordinario lavoro compiuto alla guida di Osimhen e compagni non è passato inosservato e alcuni grandi club stranieri, alle prese con la scelta del nuovo allenatore, starebbero pensando proprio a Spalletti.

In Inghilterra ad esempio sono tre le big di Premier League destinate a cambiare guida tecnica nella prossima stagione: Chelsea, Tottenham e molto probabilmente anche il Liverpool. E tutte e tre avrebbero inserito il nome di Spalletti in una lista ristretta di possibili opzioni. Ma c’è un’altra società di primissimo piano del panorama internazionale che starebbe pensando proprio al tecnico del Napoli in vista della prossima stagione.

Spalletti via da Napoli nonostante lo scudetto: c’è già il nome della nuova squadra

Una voce dalla Francia sussurra di un concreto interesse del Paris Saint Germain nei suoi confronti. Nello specifico, il presidente Nasser Al-Khelaifi avrebbe deciso di puntare sull’allenatore toscano, considerato come il tecnico ideale per trasformare una rosa di grandi giocatori in una squadra vera. A rilanciare questa opzione è l’ex difensore, ora noto opinionista televisivo, Daniele Adani.

“Il PSG vuole un tecnico di spessore, uno che sappia insegnare calcio e costruire una squadra. Quindi, dico di fare molta attenzione ai nome di Spalletti“. Le parole di Adani hanno ovviamente fatto molto rumore a Napoli, dove invece la conferma dell’allenatore anche per la prossima stagione è considerata imprescindibile e quasi scontata, come dichiarato dallo stesso De Laurentiis. Staremo a vedere, le vie del mercato sono infinite.