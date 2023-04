Lo scippo è servito: dal Napoli alla Juventus

La Juventus è pronta ad un cambiamento importante in vista di giugno. Adesso il Napoli comincia davvero a tremare

Meno di due mesi al termine di una Serie A fatta di alti e bassi per la Juventus di Massimiliano Allegri e già si susseguono numerose le voci riguardanti l’ormai annunciata rivoluzione che coinvolgerà in toto la ‘Vecchia Signora’.

Al momento l’attenzione resta fissa sul rettangolo verde, con la super sfida dell’Olimpico contro la Lazio dell’ex Maurizio Sarri che rappresenterà uno spartiacque davvero fondamentale per i bianconeri. Il mese che è da pochi giorni cominciato potrebbe, inoltre, regalare uno storico approdo alle semifinali di Europa League per il gruppo di Allegri. Risultati interessanti in una stagione molto complicata, anche a causa della penalizzazione, per il club bianconero. Proprio le vicende extracalcistiche hanno portato, ormai diversi mesi fa, alle dimissioni in blocco dell’ex CDA, compreso Andrea Agnelli e la carica di presidente raccolta poi da Gianluca Ferrero.

Il piano rivoluzionario in mente dalla proprietà, però, sembra avere radici più profonde e toccare praticamente ogni sezione del settore sportivo. Dalla squadra, come è ovvio che sia durante il prossimo calciomercato estivo a, soprattutto, la nuova dirigenza. E da questo punto di vista la caccia al direttore sportivo che guiderà di fatto l’organigramma, nuovo di zecca, è già cominciata da tempo. In cima la lista della ‘Vecchia Signora’ vi è finito, e nemmeno in maniera così velata, Cristiano Giuntoli.

Giuntoli e non solo: la Juve fa tremare De Laurentiis

Il dirigente del Napoli protagonista di operazioni da sogno (l’ultimissima firma di un semisconosciuto come Kvaratskhelia, adesso tra i più desiderati giovani talenti d’Europa) attrae non poco la Juve. Il club piemontese lo vorrebbe, dalla prossima estate, in bianconero. In scadenza nel 2024, il ds protagonista in gran parte del capolavoro Napoli, potrebbe finire per cedere alle lusinghe. Se Giuntoli dovesse effettivamente sbarcare a Torino al termine della stagione, potrebbe tentare di portare in dote uno dei gioielli di Luciano Spalletti che farebbe molto comodo alla Juventus 2023/24.

Si tratta di Alex Meret, titolare inamovibile nell’undici del tecnico toscano e che ha registrato una crescita impressionante tra i pali del Napoli. Come Giuntoli, anche l’ex Udinese è in scadenza tra poco più di un anno con la società campana (esiste l’opzione in favore del Napoli per restare un ulteriore anno).

In tal senso, la ‘carta’ vincente per concedere alla Juve un doppio scippo all’eterna rivale sarebbe lo sponsor tecnico del portiere azzurro, l’Adidas, il medesimo che da anni compare sulle casacche bianconere. Altra condizione necessaria per la firma di Giuntoli ma soprattutto quella di Meret sarebbe chiaramente la partenza di Szczesny. Il polacco, già corteggiato da diverse società pochi mesi fa, potrebbe salutare ad un anno dalla fine del contratto. Aurelio De Laurentiis, però, non sentirà ragioni e proverà in ogni modo ad evitare un doppio dolorosissimo addio al suo Napoli. Sia il dirigente che l’estremo difensore sono elementi chiave della società partenopea.