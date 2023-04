Roma, via Dybala per 20 milioni: è il colpo di un top club

Paulo Dybala pronto per un nuovo top club, tremano i tifosi della Roma per il prossimo calciomercato, valutando così la partenza dell’asso argentino.

Potrebbe durare solo una stagione l’avventura di Dybala alla Roma, l’attaccante ha tanti estimatori e club pronti all’assalto. Cifra abbordabile, ma soprattutto una situazione futura che si sta ben disegnando lontana dalla Capitale.

Calciomercato, Dybala sta partendo

I colpi di Paulo Dybala sono stati sin qui decisivi per tenere a galla la Roma. Lo dicono i numeri, i giallorossi in questa stagione hanno avuto ben pochi top player continui, Dybala sicuramente non ha deluso i tifosi per quanto visto in campo sinora.

Il suo score è di tutto rispetto in 29 gare, realizzando 13 gol e fornendo sette assist. Dybala è sempre stato nel vivo del gioco della Roma, anche i club importante se ne sono accorti in vista del calciomercato. C’è un futuro decisamente in ballo, un po’ per volontà dello stesso argentino ma anche per i capovolgimenti che potrebbero colpire il club giallorosso.

Roma addio, l’assalto di un top club

Una vicenda che sta prendendo sempre più piede e viene analizzata dai tifosi della Roma. Paulo Dybala è un calciatore determinante, in Serie A ce ne sono già pochi di top player e i club dovrebbero forse difenderli meglio. Dybala ha una clausola di 20 milioni di euro valevole per l’estero, questa è una cifra che i top club possono spendere in tranquillità, soprattutto a fine stagione quando le valutazioni sono cotte a puntino. Dybala lascerà la Roma se ci sarà l’addio di Mourinho, soprattutto c’è un top club nel calciomercato che è pronto: il Real Madrid.

Gli spagnoli stanno perdendo numericamente unità lì davanti, come nel caso di Asensio libero a fine stagione. Il Real vuole mettersi al riparo, bloccando il top player della Roma, senza così andare al rischio per il futuro. Seconda Defensa Central, i blancos sono pronti a offrire un buon contratto a Dybala, sbloccando così la clausola della Roma.

Dybala al Real, le ultime sulla trattativa

C’è di più, la Roma non potrà mantenere ancora nella Capitale Dybala se andrà via Mourinho e se non ci sarà la qualificazione in Champions League. Giocare due stagioni di fila in Europa League non è il massimo, il Real garantirebbe a Dybala tutta la grande platea e la possibilità di militare in un top club, sempre pronto all’assalto di trofei nazionali e intercontinentali. La scelta si fa difficile per il futuro, Dybala avrebbe dal Real un contratto da almeno 7-8 milioni di euro, la Roma dovrà cautelarsi nel calciomercato andando subito a togliere questa clausola dal contratto.