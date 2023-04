La classifica della Juventus è vicina a cambiare ancora una volta e Massimiliano Allegri è pronto ad un vero e proprio ribaltone.

La Juventus non affrontava una stagione così complicata sia dentro che fuori dal campo da moltissimi anni ed i guai potrebbero non essere ancora finiti. Nonostante tutto, i bianconeri stanno mostrando un grandissimo carattere. La formazione bianconera, pur con una forte penalizzazione di 15 punti subita per il caso plusvalenze, si trova a pochi punti dalle posizioni valevoli per la qualificazione alla prossima Champions League.

La classifica potrebbe cambiare nuovamente per la Juventus. In casa bianconera e non solo filtra molto ottimismo riguardo il ricorso contro la penalizzazione al Collegio di Garanzia del CONI. Il 19 aprile, il Collegio di Garanzia del CONI si esprimerà sul ricorso presentato dalla Juventus contro la penalizzazione di 15 punti inflitta a gennaio dalla Corte d’Appello.

Juventus, grande ottimismo sul ricorso: classifica ancora stravolta

All’interno del ‘mondo bianconero’, sia tifosi che addetti ai lavori, infatti, c’è la forte convinzione del fatto che la penalizzazione venga annullata. Infatti molti esperti di diritto hanno sottolineato come le motivazioni fornite dalla Corte abbiano diverse problematiche. Ad oggi, dunque, la sensazione è che ai bianconeri verranno restituiti i 15 punti tolti ad inizio anno e la classifica verrà ancora una volta stravolta, facendo sorridere Massimiliano Allegri.

Il tecnico bianconero, nonostante una prima parte di stagione non all’altezza, sarebbe comunque secondo senza penalizzazione dietro solo al Napoli di Luciano Spalletti, autore di una grande stagione. Un annullamento della penalizzazione cambierebbe molto in casa bianconera, compreso il giudizio su Allegri. Un secondo posto concreto, e magari ottimi risultati nelle coppe, permetterebbero ad Allegri di conquistare la conferma anche per il prossimo anno.

L’eventuale annullamento dei 15 punti di penalizzazione sarebbe un’autentica doccia fredda sia per le milanesi che per le romane, che, si ritroverebbero tutte dietro alla formazione bianconera. Oltre a questo, va comunque precisato, però, che i bianconeri resterebbero comunque in corsa per un posto nella prossima Champions League anche senza la restituzione dei 15 punti, considerato che sono solo a 7 punti dal quarto posto. La Juve si accinge ad affrontare quest’ultima parte di stagione e la questione relativa ai Tribunali è fondamentale anche per stabilire le decisioni di campo del club. Allegri, d’altronde, è sereno con un campionato ancora da giocare e una sentenza che può ancora cambiare tutto.