Conte, il retroscena negli spogliatoi: ecco perché è finita con il Tottenham

Antonio Conte ha rescisso consensualmente il suo contratto con il Tottenham. I tabloid inglesi hanno svelato un retroscena molto particolare

L’avventura di Antonio Conte al Tottenham si è conclusa nel peggiore dei modi, o almeno non come società e tecnico stesso si aspettavano all’inizio. Il tecnico leccese era arrivato a Londra con grandi aspirazioni e per vincere, ma le cose non sono affatto andate come previsto.

Il tecnico pugliese ha più volte espresso, nel corso della sua esperienza londinese, il proprio malessere. Alla fine la decisione del presidente Levy è stata inevitabile, portando le due parti ad accordarsi per una risoluzione anticipata e consensuale del contratto, comunque in scadenza a giugno. L’avventura di Conte con gli Spurs si è pertanto chiusa con pochi mesi di anticipo. Dall’Inghilterra sono arrivate interessanti indiscrezioni su come Conte le abbia provate davvero tutte per recuperare le sorti del club di Londra.

Secondo quanto riportato dal Daily Mail, Antonio Conte prima di dare il suo addio definitivo al Tottenham, le avrebbe davvero provate tutte per tentare di riparare le falle all’interno dello spogliatoio e riportare gli Spurs sulla retta via.

Il Daily Mail svela tutto, retroscena inimmaginabile

Il club londinese ha vissuto un periodo difficile ed il tecnico era letteralmente infuriato per aver incassato 3 pesanti sconfitte contro Aston Villa, Arsenal e Manchester City. Per risolvere la questione Conte radunò tutti i calciatori al centro sportivo provando a capire i motivi di questo periodo nero.

Il quotidiano ha rivelato cosi un succoso retroscena, svelando che i calciatori avevano chiesto al tecnico di mostrare un gioco più offensivo. Poi però è arrivata la pesante sconfitta contro lo Sheffield, che ha sancito l’eliminazione del Tottenham dalla FA Cup e, di conseguenza, l’inizio della fase calante per Antonio Conte. Da quel momento infatti il tecnico italiano ha messo al centro malumori e problemi che, secondo lui, potevano essere risolti facilmente.

La realtà dei fatti però parla di un tecnico che non è riuscito a entrare nelle grazie di una rosa e di una piazza molto difficili. Nessuno tra i calciatori è riuscito ad adeguarsi di fronte ai modi poco delicati e ai metodi adottati dal tecnico pugliese. Sono infatti molte le testimonianze che dipingono un Conte non proprio educato nei confronti dei suoi ex calciatori e, come si suol dire, creare un’aria di costante ‘tempesta’. Il tecnico ora resterà fermo per un determinato periodo anche se si susseguono i rumors di calciomercato su un possibile ritorno in Italia.01