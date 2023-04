Ines Trocchia da infarto in bikini: il dettaglio bollente non sfugge ai fan (VIDEO)

La modella ed influencer Ines Trocchia fa impazzire i suoi fan sui social. Il video e la posa della ragazza sono letteralmente da infarto.

Sono tantissime le donne che cercano popolarità e successo tramite i social network, sfruttando abilità legate all’immagine, allo charme ed all’apparenza. Un vero e proprio impegno lavorativo che non tutti riescono a mantenere. Sicuramente una delle influencer e modelle social più apprezzate in Italia è Ines Trocchia. Una bomba-sexy tutta italiana che da anni si fa notare grazie alle sue forme perfette ed alla sua sensualità innata.

La Trocchia è una modella che lavora ormai quotidianamente su Instagram. Di chiare origini campane, Ines ha avuto diversi ruoli anche in televisione e nel cinema, ma è sui social che può vantare i successi più chiari, visto che il suo account è seguito attualmente da 1,6 milioni di follower.

Un po’ per lavoro, un po’ per piacere, Ines Trocchia di recente si è regalata una vacanza sulle spiagge caraibiche ed esotiche. Niente male per fuggire dalla primavera nostrana che sta ancora zoppicando in questi giorni tra temporali e colpi di coda invernali.

Ines Trocchia, il video bollente dai Caraibi: il bikini è invisibile

L’ultimo reel postato su Instagram è davvero da infarto. La Trocchia ha pubblicato un breve video che la vede passeggiare, con passo da vera e propria top model, in una delle splendide spiagge caraibiche in cui è approdata. Il dettaglio che fa impazzire i suoi fan riguarda il bikini indossato dalla bellissima Ines. Un due pezzi bianco con bordi azzurri che non nasconde molto delle sue clamorose forme. Un costume quasi invisibile, in particolare per il top che fa fatica a contenere le prosperità della Trocchia.

Indiscutibilmente, Ines Trocchia si è resa famosa ed apprezzata proprio per le sue qualità fisiche fuori dal comune. La stessa modella sul suo profilo Instagram ci tiene a ricordare e precisare di non aver subito alcun ritocco estetico, scrivendo sulla bio: “100% natural!” – allontanando le malelingue sul suo fisico perfetto.

Vita ed esperienze professionali di Ines Trocchia

Ines Trocchia è nata a Nola, in provincia di Napoli, nel 1994. Ha iniziato la carriera come modella per diverse riviste di moda ed intimo. Ha partecipato ad alcuni programmi TV a Milano e fatto comparsate in film e produzioni web. Tra i programmi di cui può vantarsi, Ines conta la partecipazione come redattrice live a Speciale Calciomercato su Sportitalia, in cui lanciava news in tempo reale dal suo sgabello. La sua vita sentimentale dovrebbe vederla felicemente impegnata con Stefano, ragazzo che non fa parte del mondo dello spettacolo.