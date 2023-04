Tridente da oltre 140 milioni: c’è anche Chiesa

Il calciomercato estivo sembra già prendere forma, nonostante la stagione sia entrata nella sua fase cruciale.

La stagione è ufficialmente entrata nella sua fase più calda ma, nonostante questo, diverse società sembrano già proiettate al calciomercato estivo in vista della prossima stagione.

Tra queste troviamo il Bayern Monaco che, dopo aver esonerato Julian Nagelsmann affidando la panchina della squadra a Thomas Tuchel, sembra già proiettata a programmare il calciomercato estivo. Il tecnico, nonostante sia arrivato da pochi giorni, sembra già aver richiesto alla dirigenza i primi colpi per potenziare ulteriormente la propria rosa, soprattutto per quanto riguarda centrocampo e attacco. A tal proposito, uno degli attaccanti esterni richiesti dal tecnico ex Chelsea è Federico Chiesa, classe 1997 della Juventus.

Il Bayern Monaco programma il futuro: tre grandi colpi per Tuchel

Il club tedesco ha cambiato da poco tecnico e già pensa alle mosse future di calciomercato. Stando a quanto riporta il portale elnacional.cat, il neo tecnico Thomas Tuchel avrebbe richiesto alla dirigenza Federico Chiesa per rinforzare le corsie esterne. Il tecnico stravede per l’esterno azzurro, tanto che sembra aver chiesto uno sforzo alla società per provare a portarlo a Monaco di Baviera. Sempre stando a quanto riportato dal portale, Chiesa non sarebbe pienamente convinto del progetto bianconero, soprattutto in caso di esclusione dalle prossime competizioni europee.

La Juventus per lasciarlo partire chiede almeno 70 milioni di euro, una cifra importante ma che non spaventa il club bavarese. Altro nome che Tuchel ha richiesto alla dirigenza è quello di Ousmane Dembélé, francese classe 1997 del Barcellona. Il ragazzo ha nel proprio contratto una clausola da 50 milioni di euro, clausola che il Bayern potrebbe decidere di pagare per anticipare la concorrenza ed evitare brutte sorprese. Sull’esterno blaugrana ci sono anche altri club a monitorare la situazione, segno che il Bayern dovrà giocare di anticipo se vorrà regalarlo a Tuchel.

Tuchel ha invece un altro ‘pallino’ per il centrocampo del club. Stiamo parlando di Mateo Kovacic del Chelsea, che vedrà scadere il proprio contratto nel 2024. Il tecnico, che lo ha già allenato durante la propria avventura in Inghilterra, vede il centrocampista croato, ex Inter, come priorità per la mediana. Il giocatore ha il proprio contratto in scadenza per giugno 2024 e di conseguenza le due società potrebbero accordarsi sui 20/25 milioni per cercare di chiudere velocemente la trattativa. Il calciomercato estivo potrebbe presto entrare nel vivo, con un Bayern Monaco scatenato e pronto ad accontentare le richieste di Tuchel.