Vuole la Juventus: torna in bianconero in estate

Il calciomercato della Juventus prende forma con un’ipotesi per il prossimo giugno: ritorno clamoroso più vicino

Undici gare per provare a salire più in alto possibile, in classifica. La Juventus di Massimiliano Allegri si è posta un obiettivo chiaro per questo finale di stagione: al di là della penalizzazione che potrebbe venire revocata, al di là di come andrà a finire il doppio confronto in Europa League contro lo Sporting. Vincere aiuta a vincere ed è per questo che dopo l’Inter, battere l’Hellas Verona diventa un vero e proprio must per la ‘Vecchia Signora’. Attenzione massima al rettangolo verde, con un occhio sempre vigile al futuro. Sì, perchè da Torino hanno idee molto chiare per quella che sarà la prossima squadra da consegnare a Massimiliano Allegri.

L’intenzione di rinforzare pesantemente una rosa che ha mostrato in diverse occasioni limiti preoccupanti c’è eccome. Bisognerà fare i conti con un bilancio che da anni piange sangue: ma le idee non mancano e la voglia di rivalsa nemmeno. Il calciomercato estivo, dunque, vedrà diverse pedine cambiare maglia e salutare Torino: probabilmente altrettante, si spera dal valore tecnico superiore, sposare il progetto bianconero. La difesa avrà bisogno di almeno un centrale di spessore, oltre ad un nuovo terzino destro che rimpiazzi Cuadrado.

Passando alla mediana, invece, pare chiara la situazione legata all’addio praticamente certo di Paredes: l’argentino non verrà riscattato. Speranze ancora vive per il rinnovo di Rabiot: Allegri punterà, poi, forte sui giovani talenti come Fagioli e Miretti. Il punto focale, ancora una volta, sarà l’attacco. Moise Kean solo a sprazzi ha mostrato il calcio di spessore di cui è capace; Chiesa è rientrato da un bruttissimo infortunio e avrà bisogno di tempo mentre Vlahovic viene tutt’ora seguito da diversi top club europei ed in nome di un bilancio più verde e meno rosso, potrebbe finire per dire addio.

Ritorno in attacco: vuole solo la Juve

Dalla Spagna sono certi di quello che sarà un ritorno, l’ennesimo, proprio nel reparto avanzato di Allegri. Il quotidiano iberico ‘Todofichajes.com’ torna a parlare del destino di Alvaro Morata che non sarà più a Madrid, sponda Atletico, alla corte di Simeone. L’attaccante spagnolo, pur essendo il capocannoniere dei ‘Colchoneros’ (12 gol e 3 assist in 35 presenze tra Liga e Coppe) avrebbe deciso di cambiare aria a giugno.

Il contratto in scadenza nel 2024 alletta alcuni club come il Milan. La primissima scelta del bomber spagnolo era e rimane la Juventus. Una terza avventura nella Torino bianconera rimane l’obiettivo del centravanti della nazionale spagnola che in Italia ha tanti amici, la moglie è italiana e farebbe carte false pur di tornare a giocarsi le sue possibilità con la maglia bianconera. Situazione dunque in divenire, con Morata che potrebbe spingere per salutare Madrid e riabbracciare i suoi ex compagni: la Juventus, ancora una volta, nel suo futuro.