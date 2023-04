Paratici allo scoperto: finalmente l’ex Juve ammette tutto. Dichiarazioni sorprendenti da parte dell’ex direttore sportivo della Vecchia Signora

Fabio Paratici è uno dei dirigenti più discussi e comunque apprezzati degli ultimi anni. L’ex ‘braccio destro‘ di Beppe Marotta, dopo il passaggio all’Inter di quest’ultimo, fu promosso direttore sportivo della Juventus dal presidente Andrea Agnelli. Ora Paratici è nella bufera per il suo ruolo, non proprio marginale, emerso dalle indagini condotte dalla Procura della Repubblica di Torino su presunte irregolarità compiute dal club bianconero nella presentazione del bilancio nel triennio 2018-2021.

Da oltre un anno e mezzo Paratici è un dirigente di punta del Tottenham, ricco e ambizioso club londinese a corto di vittorie da tanto, troppo tempo. Una lacuna che il dirigente italiano ha deciso di colmare ingaggiando uno dei migliori allenatori del mondo, quell’Antonio Conte a cui lo lega da anni una profonda e sincera amicizia. Ma il rapporto tra la proprietà degli Spurs e l’ex ct della Nazionale italiana si è progressivamente incrinato fino alla rottura definitiva di qualche giorno fa.

Conte ha rescisso il contratto con il Tottenham quando ormai il legame con squadra e management non era più recuperabile. Sembrava in un primo momento, stando ai rumors giunti dall’Inghilterra, che Paratici avesse fatto i salti mortali per evitare che lo strappo diventasse definitivo, ma le sorprendenti dichiarazioni rilasciate proprio dall’ex dirigente della Juventus dipingono uno scenario completamente diverso.

Paratici allo scoperto: le frasi su Antonio Conte fanno discutere

L’ex dirigente del club bianconero ha praticamente scaricato il suo grande amico Antonio Conte, avallando in pieno la scelta fatta dal presidente del Tottenham, l’imprenditore Daniel Levy. Ecco le sue parole in un comunicato ufficiale, apparso sul sito del club “Separarsi da Conte è stata la decisione migliore per tutte le parti. Sappiamo quanto sia stata difficile questa stagione per lui personalmente, due suoi grandi amici come Ventrone e Vialli sono morti e poi ha dovuto anche subire l’intervento chirurgico”.

Le parole di Paratici sono veri e propri macigni: “Il club lo ha supportato molto e tutti sono stati vicini, ma poi siamo arrivati a questo accordo reciproco. Stellini ha gestito la squadra quando Antonio era malato, ha esperienza. Ryan Mason può aiutarlo molto. Siamo molto, molto fiduciosi: Stellini e Mason possono fare un ottimo lavoro. Il mio messaggio per i tifosi degli Spurs è che spero continuino a sostenere la squadra, Stellini, Ryan e tutto lo staff. Abbiamo bisogno dei nostri tifosi per raggiungere i nostri obiettivi”. Di Conte nel comunicato non c’è traccia. Chi credeva che Paratici potesse seguire l’amico nella sua scelta di lasciare Londra, ha preso una vera cantonata.