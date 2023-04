Antonio Conte, gesto estremo negli spogliatoi: il retroscena sconvolge i tifosi

L’avventura di Antonio Conte al Tottenham si è chiusa bruscamente. La risoluzione consensuale ha sancito la fine del lavoro del tecnico italiano.

Dopo l’addio dell’ex tecnico di Juventus, Inter e Chelsea, gli Spurs sono stati affidati a Cristian Stellini vice proprio del leccese e, adesso, tecnico ad interim affiancato da Ryan Mason.

Dopo l’addio ai londinesi Conte non ha più parlato pubblicamente ma, di recente, dai media inglesi sarebbero venuti fuori dei retroscena che hanno sconvolto i tifosi. Prima di arrendersi e lasciare gli Spurs, infatti, Antonio Conte provò un gesto estremo per cercare di risvegliare l’orgoglio dei suoi calciatori. Gesto che, fatti alla mano, non ha dato i risultati sperati dal tecnico.

La grande competitività e la voglia di trionfare in qualsiasi circostanza sono sempre state parti integranti del Conte calciatore e allenatore. Nella sua prima parte di avventura al Tottenham, infatti, grazie al suo spirito il tecnico leccese era riuscito a portare, contro ogni pronostico, gli Spurs tra le prime quattro in Premier League.

Conte-Tottenham brusco addio: spunta un retroscena clamoroso

La stagione attuale, però, non ha confermato quanto di buono visto nella passata e si è conclusa con la separazione anticipata tra tecnico e club. A distanza di giorni dall’addio di Conte il Daily Mail ha reso pubblico un retroscena verificatosi nello spogliatoio del Tottenham e rimasto nascosto fino ad oggi. Come riporta il noto tabloid Conte ebbe una discussione con i calciatori verso la fine di gennaio, dopo una serie di risultati poco confortanti. Il tecnico usci’ dalla stanza e chiese ai calciatori di porre rimedio a quella lunga serie di figuracce. Le cose non sono però andate per la giusta piega.

Dopo quest’episodio gli Spurs si ripresero momentaneamente, mettendo in fila diversi risultati soddisfacenti. Il mese di marzo, però, ha rigettato i londinesi nell’ombra che, poco prima dell’addio di Conte, sono stati eliminati da FA Cup e Champions League, steccando alcune partite anche in Premier League. La più clamorosa è quella contro il Southampton che vedeva il Tottenham in vantaggio per 3-1, rimontato dai Saints allo scadere del match. Nel post partita contro il Southampton è arrivato lo sfogo di Conte che ha irrimediabilmente rotto il rapporto e portato all’addio anticipato. Adesso gli Spurs pianificano il futuro e per la panchina, almeno per giugno, sembra una corsa a due: Mauricio Pochettino o Julian Nagelsmann.