Il vestito è troppo corto: Sabrina Salerno da bollino rosso

Sabrina Salerno come sempre in forma smagliante, il video in vestito cortissimo accende la fantasia: che spettacolo assoluto

Dici Sabrina Salerno e immediatamente salgono alla mente, per chi non è proprio giovanissimo, ricordi meravigliosi. La cantante e showgirl, icona pop fin dagli anni Ottanta, anche arrivati ai giorni nostri, continua a lasciarci a dir poco senza fiato.

Eleganza e classe super seducenti sono sempre tra le sue cifre più caratteristiche, una verve incontenibile che raccoglie applausi in ogni dove. Sul web, in tv, ma non soltanto.

La fama assoluta di Sabrina è ben testimoniata dai risultati che sta avendo il suo lungo tour in Francia. Già diverse date concluse, altre ce ne saranno fino alla fine della primavera. Oltralpe, è un successo clamoroso.

Sabrina Salerno, icona impareggiabile: continua a spopolare sui social, una vera leggenda

Sabrina, del resto, si è fatta conoscere, eccome, non soltanto nel nostro paese per un fascino peculiare e irresistibile. Che non tramonta mai e passa attraverso varie epoche. Un paio di settimane fa, Sabrina ha compiuto 55 anni, ma il dato che reca la sua carta d’identità sembra poco più che uno scherzo.

Anche sui social, come dicevamo, sono soltanto applausi per la fantastica Sabrina, che non teme confronti anche con bellezze più giovani. Spesso e volentieri, riuscendo a risultare ancora più seducente e sensuale delle stesse. E i numeri parlano chiaro su Instagram: oltre un milione e 300 mila followers, tra fan vecchi e nuovi. Anche le nuove generazioni vengono rapite dalla magia di Sabrina.

Sabrina Salerno ‘balla’ sui pattini, quell’abitino inguinale infiamma i fan: visione celestiale

Una magia che si ripete per l’ennesima volta in tv, con uno spettacolo davvero particolare e imperdibile. Sabrina si caratterizza anche per un carattere spigliato e autoironico, che insieme a tutto il resto compone un mix micidiale. Ospite del celebre programma “E poi c’è Cattelan“, Sabrina si mette in gioco insieme al suo conduttore indossando i pattini al di sotto di un abitino cortissimo e aderente, praticamente spaziale.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alessandro Cattelan (@alecattelan)

La minigonna è uno schianto, gambe perfette in risalto e le solite curve esplosive a farci sognare ad occhi aperti. Pur rischiando l’equilibrio, Sabrina accetta di improvvisare una ‘danza’ sui pattini, regalando una visione magari stilisticamente non impeccabile per quelli che sono i suoi standard, ma dal consueto fascino incontenibile. Con Sabrina non ci si annoia mai, questo è certo.