Di Maria, rinnovo e regalo: ecco il connazionale campione del mondo

Contrariamente a quanto si potesse pensare a inizio stagione, il Fideo sembra molto vicino al rinnovo con la Juventus

L’esperienza di Angle Di Maria alla Juventus non era partita con il piede giusto, sia per prestazioni che per atteggiamento. Nei primi mesi di stagione infatti il suo addio sembrava scontato e si parlava addirittura di frizioni con Massimiliano Allegri.

Tutto questo accadeva nel periodo della sfida di Champions League contro il Benfica, quando su Di Maria, si poteva contare poco. Nel corso degli ultimi mesi, però, nonostante i 35 anni suonati, l’argentino ha dimostrato di poter dire la propria, regalando non poche gioie al tecnico toscano. La Juventus e Di Maria sembrano più vicine per un rinnovo, ma c’è di più.

Dall’Argentina arrivano conferme sul possibile rinnovo di Angel Di Maria. L’esterno italo-argentino infatti ha indubbiamente invertito la rotta negli ultimi mesi ed è stato autore di 8 gol e 7 assist in 24 apparizioni con la maglia bianconera tra campionato di Serie A, Champions League ed Europa League.

Di Maria chiama De Paul, ma la Juve deve vendere

Sempre dall’Argentina arrivano indiscrezioni secondo le quali ci sarà un possibile affondo dei bianconeri per portare anche Rodrigo De Paul alla Cortinassa. Un altro calciatore argentino che ha fatto faville nel nostro campionato, ma che in Spagna, all’Atletico Madrid, ha vissuto lunghe parentesi di alti e bassi. Prima degli acquisti la società bianconera deve risolvere, grane non da poco, legato al mercato in uscita.

I bianconeri infatti dovranno necessariamente fare cassa per affrontare le spese del mercato estivo e tra i nomi più gettonati per un’eventuale partenza ci sono quelli di Arthur, McKennie e Zakaria. Allegri spera che le avventure in prestito dei tre ragazzi possano fruttare qualcosa alla Juventus, in modo da sbloccare una liquidità necessaria.

Altro aspetto non meno importante è rappresentato dalla situazione extra campo che ha travolto la Juventus negli ultimi mesi. L’approdo di giocatori di livello, medesimo discorso per i rinnovi, dipenderà molto dal futuro del club. Ci sono tanti dubbi ancora sulla partecipazione alle coppe europee, perché la UEFA potrebbe escludere la squadra di Allegri per ben due anni. Poi c’è anche la classifica di Serie A da tener in conto, con una penalizzazione che al momento rimane di 15 punti, ma il 19 aprile verrà discusso il ricorso presso il Collegio di Garanzia. Se è vero che la penalizzazione potrebbe essere annullata, è anche vero che i punti di penalità potrebbero aumentare o, chiaramente, rimanere nella condizione attuale.