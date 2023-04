Firma da 45 milioni: Maldini spiazza tutti

Il calciomercato del Milan, in estate, può regalare una sorpresa clamorosa ai tifosi rossoneri: Maldini anticipa tutti

La stagione del Milan entra in una fase a dir poco cruciale. La squadra rossonera affronterà il Napoli campione d’Italia tre volte tra campionato e Champions League e sia Pioli che i calciatori sono chiamati a reagire dopo la sosta per le Nazionali. Il mese di Marzo non è stato dei migliori e proprio per questo la società non può più permettersi passi falsi.

Intanto i rossoneri sono già concentrati sul futuro, sul chiudere al meglio l’attuale stagione per gettarsi poi a capofitto sulla prossima. Nel mezzo, la sessione estiva di calciomercato potrebbe riservare alcune sorprese decisamente inattese per la rosa di Stefano Pioli. Occhi puntati soprattutto in difesa. Il giovanissimo Malick Thiaw ha spiazzato tutti, con prestazioni da vero talento che nella annata che verrà gli regaleranno molti più minuti in campo.

Confermatissimo Kalulu, restano in bilico i destini di Gabbia e di Simon Kjaer. Chi, sorprendentemente, potrebbe però finire per abbandonare Milanello è invece Fikayo Tomori. Il 25enne centrale inglese nelle ultime sfide ha confermato un periodo non propriamente brillante, con una prestazione tutt’altro che esaltante.

Il Milan saluta Tomori: erede a sorpresa

Con l’esplosione di Thiaw, Maldini starebbe seriamente valutando la possibilità di lasciar partire l’ex Chelsea di fronte ad una proposta importante. Per almeno 45-50 milioni (al ‘Diavolo’ ne costò intorno ai 31) Tomori potrebbe finire per salutare il calcio italiano ed il Milan, approdando in uno dei top club che da tempo ne valuta la firma. E la dirigenza di via Aldo Rossi, in tal senso, avrebbe già deciso l’eventuale sostituto che firmerebbe a zero nelle prossime settimane. La cessione di un big in difesa e un sostituto low cost permetterebbe al club rossonero di reinvestire i soldi incassati in altri reparti, magari per quel centravanti che da tempo cerca la società.

Occhi puntati in Premier League ed in particolar modo in casa Leicester dove Daniel Amartey potrebbe diventare il grande colpo a costo zero per la retroguardia del Milan. Il 28enne ghanese ha fino a questo momento collezionato 21 presenze e 1724′ in campo con i ‘Foxes’: l’opzione rinnovo è, però, già stata abbondantemente scartata. Ecco perchè Maldini rimpiazzerebbe Tomori con Amartey, a zero, valorizzando anche Thiaw dopo l’esplosione delle ultime settimane. Un colpo a sorpresa ma che sicuramente verrebbe apprezzato dal tifo rossonero.