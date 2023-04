Caso Juve, svolta dall’Uefa: nuova mossa agita i bianconeri

La Juve è nel mirino dell’Uefa, la situazione dei bianconeri non lascia tranquilli i tifosi che temono ora in ulteriori ripercussioni dai vertici del calcio europeo.

Situazione sempre molto delicata in casa Juve, i bianconeri sono nel mirino sul più fronti e devono difendersi. Le questioni di campo sembrano quasi un dettaglio, l’intervento dell’Uefa potrebbe essere davvero decisivo in questo momento della stagione.

Juve, c’è un problema in più

La partita contro il Verona di stasera sembra quasi un dettaglio per la Juve, che tornerà in campo dopo le pause per la nazionale. I bianconeri sono in campo allo stadium, ma ben altre partite si giocano un po’ su tutti i tavoli, quelli della giustizia sportiva ma anche altri che si stanno aggiungendo.

Così, l’intervento a gamba quasi tesa dell’Uefa ora preoccupa tutti i bianconeri, che temono in un’ulteriore stangata da parte del calcio europeo. La società non ha proprio tutte le simpatie all’interno del gotha calcistico, i rapporti si sono deteriorati decisamente, il caso Juve sta diventando sempre più un problema da affrontare.

Le richieste dell’Uefa pronte sul caso

Come riporta Gazzetta, c’è una questione tutt’altro che risolta. Una vicenda che ha fatto penare i bianconeri ed era stata messa quasi in sordina, ora c’è invece l’avanzata dell’Uefa a chiedere interventi concreti anche su tutto ciò. Una prossima mossa è quella più attesa, il caso Juve ha bisogno di un’avanzata decisa e di una schiarita che potrebbe avvenire anche a breve. La Juve, con Francesco Calvo e Maurizio Scanavino, ha mosso i primi passi per ricucire sulla Uefa, che chiede la rinuncia definitiva dei bianconeri alla Superlega.

Ovvero, smentire su tutta la linea quanto era stato proposto da Andrea Agnelli, e farlo anche ben prima della decisione della Corte Ue. Chiamata a esprimersi sul caso Superlega, ma generalmente sulla vicenda del monopolio Uefa e Fifa, se stiano violando gli articoli 101 e 102 del trattato sul funzionamento UE. Avere un dietrofront Juve potrebbe essere una mossa ben accetta, che aprirebbe al sereno per il futuro.

Bianconeri rinunciano alla Superlega

Nuovi rapporti internazionali partono da questo passaggio. La Juve dovrà rinunciare alla Superlega, nettamente. Il caso Uefa dovrà essere così sciolto in breve. Anche perché lo stesso calcio europeo ha in mano la documentazione vecchia e nuova – ottenuta dal tribunale di Torino – sull’inchiesta Prisma. Dunque, sono tante le valutazioni per la Juve, il cui caso interessa l’Uefa: nessuna vendetta all’orizzonte, i bianconeri sono comunque un patrimonio da tutelare – nei limiti del possibile – dai vertici europei.