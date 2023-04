Allarme Inter, un Big va via: tifosi increduli

Allarme in vista per l’Inter. Il club potrebbe clamorosamente dire addio ad un big della propria rosa. Marotta verso una scelta obbligata.

In casa Inter c’è ancora grande amarezza per la recente debacle casalinga contro la Juventus, addirittura la nona sconfitta stagionale in Serie A. Un risultato decisamente negativo e non in linea con le ambizioni della società nerazzurra, che a inizio stagione aveva come obiettivo quello di competere concretamente per la vittoria del campionato. Ad oggi però sono ben 21 i punti di distanza dalla vetta della classifica, con la Beneamata che ora rischia anzi di non qualificarsi per la prossima Champions League, vista una folta e pericolosa concorrenza.

Sarà dunque fondamentale non steccare il rientro in campo post pausa nazionali per l’Inter, che sabato ospiterà a San Siro una Fiorentina in grande forma. Simone Inzaghi è concentrato appieno nella preparazione del suddetto match, ma l’attenzione della dirigenza meneghina è già rivolta da tempo alla programmazione del prossimo calciomercato estivo. Qui, oltre all’addio già deciso di Milan Skriniar, potremmo anche assistere alla clamorosa partenza di un altro big a sorpresa.

Sarà un’estate colma di cambiamenti per l’Inter, che con ogni probabilità dovrà salutare diversi importanti tasselli della rosa. Se il rinnovo di de Vrij sembra ormai cosa fatta, è invece definitivamente saltato da tempo quello riguardante Skriniar, pronto a dire addio a zero in favore del Paris Saint-Germain. Con lo slovacco faranno le valigie anche Handanovic e D’Ambrosio, mentre è ancora colmo di dubbi l’avvenire di Dzeko e Lukaku.

Calciomercato Inter, accordo lontanissimo e addio del big ad un passo: la conferma gela i tifosi nerazzurri

Ua notizia dell’ultima ora riguarda il possibile addio a sorpresa di un altro importante top player del club della famiglia Zhang. Il nome in questione è quello di Alessandro Bastoni, centrale della difesa a tre nerazzurra e calciatore con il contratto in scadenza a giugno 2024. Come riporta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport le trattative non sono semplici. Al momento è in ‘alto mare’ il rinnovo del difensore classe ’99, vista la netta distanza tra domanda del giocatore e offerta del club.

In caso di mancato accordo entro la fine dell’annata, con ogni probabilità l’Inter opterà per una separazione anticipata tra le parti, onde evitare il ripetersi della spiacevole situazione legata a Milan Skriniar, in partenza a parametro zero. Con questa cessione la Beneamata direbbe addio a due importanti perni della propria retroguardia, fermo restando che anche la permanenza di Stefan De Vrij è ancora tutta da vedere. Si prospetta dunque una sessione estiva infuocata per Beppe Marotta, chiamato ad effettuare una rivoluzione della rosa con le ‘finanze contate’01.