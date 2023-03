Raphael Guerreiro in Serie A: che colpo a zero

Raphael Guerreiro è pronto a sbarcare nel campionato di Serie A. Il torneo italiano potrebbe accoglierlo a braccia aperte

Si tratterebbe di un vero e proprio colpo di mercato effettuato a parametro zero. Non è affatto un mistero che il suo contratto, con il Borussia Dortmund, è in scadenza di contratto. Fino a questo momento con i gialloneri sta disputando una ottima stagione. Attualmente il suo team si trova al primo posto in Bundesliga e il terzino è uno dei protagonisti. Il club è davanti un punto in più dal Bayern Monaco, club che, da qualche giorno, ha cambiato guida tecnica.

Ottime prestazioni che sta fornendo anche con la nazionale portoghese. Specialmente nell’ultima edizione della Coppa del Mondo dove ha fatto vedere davvero delle ottime cose. Tanto è vero che ha impressionato alcuni top club italiani. In particolar modo uno che è pronto a puntare su di lui sulla fascia sinistra. Proprio per sostituire la partenza cerca di un calciatore in quel ruolo che è pronto ad andare via senza troppo rimpianti.

Fino a questo momento della stagione il calciatore ha collezionato ben 27 presenze (considerando campionato, Champions League e Coppa di Germania) con la sua squadra. Si è tolto anche la soddisfazione di andare a segno in ben 5 occasioni. Chi lo conosce, però, sa molto bene che il suo “pezzo forte” non sono le reti, ma gli assist. Ed è per questo motivo che il 29enne ne ha effettuati addirittura 10.

Raphael Guerreiro in Serie A: il top club pensa a lui

Raphael Guerreiro è uno dei protagonisti di questa stagione e potrebbe aumentare il suo rendimento. Nonostante ciò nelle ultime settimane si è discusso molto riguardo un suo addio e relativo approdo in Serie A. Il giocatore è in scadenza di contratto e rappresenta senza dubbio un’intrigante opportunità per le big italiane. Sulle sue tracce c’è la Juventus di Allegri, a caccia di rinforzi per il reparto bianconero.

La Juventus è sulle tracce del calciatore, che, potrebbe rilevare il posto in squadra del terzino brasiliano Alex Sandro. L’ex giocatore del Porto è anch’egli in scadenza di contratto e il suo rinnovo è tutt’altro che certo. Se così dovesse accadere allora la dirigenza bianconera è pronta a puntare forte proprio sul nazionale portoghese. Un colpo low cost e un nome importante per la fascia bianconera.