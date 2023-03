Rinnovo senza Champions: è un atto di ‘Fideo’

La Champions è il principale pallino della Juventus. Il rinnovo di alcuni giocatori, però, potrebbe non dipendere dalla partecipazione alla massima competizione continentale.

Della stagione della Juventus si è praticamente detto tutto. È stata un’annata travagliata quella della “vecchia signora”, questo è fuori discussione. Un anno in cui è successo praticamente di tutto e che ha visto un’intera tifoseria, molto affine al bianconero, essere spettatrice di “particolari” momenti in chiaro scuro.

L’eliminazione clamorosa ai gironi di Champions League, cosa che ‘dalle parti della Torino bianconera’ non si registrava da oltre 10 anni, e, soprattutto, l’azzeramento del CDA e il successivo -15 in classifica hanno segnato nel profondo l’annata bianconera. Massimiliano Allegri si è ritrovato a dover fronteggiare importanti situazioni di emergenza e non solo legate agli infortuni.

Juventus, la rinascita del “Fideo” Di Maria

La prima parte della stagione ha visto in difficoltà anche un campione come Angel Di Maria. Quello che, a tutti gli effetti è stato il “botto” del mercato estivo bianconero, ha accusato diversi problemi fisici che ne hanno segnato i primi approcci con la Serie A. L’attaccante, però, nella seconda parte della stagione sembra davvero un altro giocatore. Angel si sta rivelando, infatti, un vero e proprio trascinatore per la causa bianconera.

Non è difficile ‘collegare’ questa trasformazione di Di Maria allo straordinario titolo Mondiale vinto dall’Argentina lo scorso dicembre e che ha visto lo stesso giocatore della Juventus tra gli assoluti protagonisti della campagna iridata albiceleste. I giocatori importanti si vedono nei momenti “difficili” e Di Maria, negli ultimi tempi, sta sfoderando prestazioni di un certo livello. Le giocate del “Fideo” hanno consentito alla Juventus non solo di riprendere la propria marcia in campionato vero un posto in Champions, ma anche di tenere vivo il sogno Europa League.

Juventus, Di Maria resta anche senza Champions?

Vincere l’Europa League potrebbe rappresentare per la Juventus la via più semplice per raggiungere la qualificazione in Champions League. In campionato, infatti, il discorso è reso più “ostico” dalla penalizzazione di 15 punti che, al momento, pone la compagine bianconera lontana dalla zona “prestigiosa” della classifica della Serie A. Viste le premesse, comunque, restare fuori dalla massima competizione continentale potrebbe non rappresentare una debacle per la Juventus.

Il club bianconero, infatti, è pronto a mettere in piedi un progetto molto ambizioso in vista del prossimo anno indipendentemente dalla Champions o meno. Al centro di questo nuovo plan c’è Angel Di Maria. L’argentino, infatti, potrebbe restare in bianconero anche senza giocare la “coppa più ambita”. A dare conferma di ciò è il cronista argentino Cesar Luis Merlo che ha annunciato che la trattativa tra Di Maria e la Juventus è in fase avanzata. Per l’argentino, quindi, si tratterebbe di un cero e proprio atto di “Fideo”.