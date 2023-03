Calciomercato: Dybala via per 12 milioni, chiesto un incontro

La Roma sta valutando il futuro di Paulo Dybala: l’argentino può tornare ad essere il tormentone del calciomercato.

La pausa nazionali è finita e per i calciatori sta per tornare il momento di pensare esclusivamente a fare bene con i propri club di appartenenza. Uno degli ultimi rientri in Serie A sarà quello di Paulo Dybala.

Il campione del mondo ha preso parte alle due amichevoli giocate dall’Argentina, contro Curaçao e Panama, e ora sta per riabbracciare la Roma. Almeno fino a fine stagione, poi potrebbe partire un nuovo tormentone di calciomercato.

La Joya è richiestissima e i giallorossi potrebbero vendere. Soprattutto se le richieste del club dovessero essere accontentate. Dybala è passato alla Roma a parametro zero e la plusvalenza è dietro l’angolo.

Si decide il futuro di Dybala alla Roma

José Mourinho, il cui futuro sembra ancora nella Capitale, non vede l’ora di riaccogliere il suo calciatore più talentuoso. Nel corso della stagione il tecnico portoghese ha più volte manifestato grande considerazione nei confronti dell’argentino e non vede l’ora di ritrovarlo.

Se per lo Special One il futuro appare segnato, si parla infatti della sua permanenza sulla panchina della Roma per almeno un’altra stagione, meno scontato è invece il futuro di Dybala. L’ex Juventus nei prossimi giorni avrà un incontro con la dirigenza per capire meglio il suo destino.

La permanenza è possibile, ma non bisogna escludere nemmeno la cessione. Il suo legame con la Serie A si valuta nei prossimi giorni. All’estero ci sono diversi top club pronti ad accaparrarsi il suo cartellino.

Facendo leva soprattutto su quella che è la clausola rescissoria inserita nel suo cartellino. Per avere Dybala bastano appena 12 milioni di euro. Somma che alcuni top club sarebbero disposti a spendere ben volentieri per poter annoverare la Joya nella propria rosa.

Nuovo scenario in vista per il campione del mondo

La Roma lo sa bene ed è per questo che presto la società, con a capo la famiglia Friedkin, incontrerà il giocatore per parlare di futuro e di calciomercato. La clausola, tuttavia, è valida solo all’estero e in Serie A non può essere applicata.

Una mossa, da parte di Dybala e del suo entourage, che gli avrebbe permesso, e può permettergli ancora, di dire addio alla Roma. Tuttavia, rispetto ad un anno fa le cose sembrano cambiate.

Dybala si trova bene alla Roma e sembra intenzionato a voler restare. Spinto anche dalla conferma in panchina di Mourinho. Per ottenere la famigerata fumata bianca, bisognerà però ritoccagli il contratto e anche lo stipendio.

Ad oggi il fantasista argentino percepisce 4,5 milioni di euro a stagione. Somma che potrebbe spingere la Roma ad alzare l’offerta. Ad oggi i presupposti per un altro anno insieme sembrano esserci tutti. Molto, però, dipenderà anche dalla qualificazione in Champions dei giallorossi.