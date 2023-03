Ha rifiutato l’Inter: lo aspetta la Juventus

Un’ipotesi intrigante prende corpo per il calciomercato bianconero: dopo il no all’Inter, può vestire la maglia della Juventus.

Il confronto sul rettangolo ha premiato una Juventus più cinica, e fortunata. Ma adesso la sfida a distanza tra l’Inter e la società bianconera sembrerebbe intrecciarsi anche in sede di calciomercato. Perchè non è un mistero che i due club abbiano negli anni accumulato obiettivi comuni: da questo punto di vista, uno dei rifiuti ai nerazzurri l’anno scorso potrebbe finire per far gioire Massimiliano Allegri.

Secondo quanto riferisce il quotidiano ‘ElNacional.cat‘, in casa Barcellona si sta lavorando al futuro di uno dei big più importanti di Xavi. Si tratta di Jordi Alba che non rientra più tra le priorità dell’allenatore spagnolo e a 34 anni sembrerebbe sempre più vicino a dire addio alla Catalogna. Il giocatore ritiene di aver dato tutto alla maglia blaugrana e con l’esplosione di Alejandro Balde e l’ingresso in rosa di Marcos Alonso, il suo minutaggio è calato in modo drastico. Ecco perchè Joan Laporta sarebbe consapevole dell’addio praticamente inevitabile e avrebbe già messo gli occhi su un profilo di assoluto spessore che, in diverse occasioni, è stato accostato anche alla Serie A.

Grimaldo lascerà il Benficaa zero e l’ipotesi blaugrana, al posto di Jordi Alba, sembra decisamente viva. Il talento 27enne è cresciuto proprio nelle giovanili catalane e non ha mai nascosto il legame con il Barcellona. Ecco quindi che questo quadro avvicinerebbe ancor di più alla partenza di Jordi Alba che è in scadenza nel 2024 ma difficilmente rimarrà fino a tale data alla corte di Xavi. Già la scorsa estate ci aveva concretamente provato l’Inter a portarlo in Serie A.

Jordi Alba in Italia: occasione Juve

L’esperto terzino, alla fine, aveva rifiutato la corte nerazzurra rimanendo in Spagna. Adesso a lui potrebbe interessarsi la Juventus che sembra avere decisamente bisogno di innesti di un certo livello per ritornare a splendere tanto in Serie A quanto in Europa.

E con Alex Sandro in scadenza (da settimane al possibile rinnovo), intanto Jordi Alba rappresenterebbe un colpaccio per la retroguardia di Allegri. Da Barcellona sembrerebbero disposti a farlo partire subito, liberandolo gratuitamente e andando a risparmiare sul pesante ingaggio che percepirebbe da contratto per un’ultima stagione. Il denaro risparmiato finirebbe proprio sul piatto per Grimaldo, pronto a riprendersi il Barcellona. La Juventus rimane quindi alla finestra e proverà a riuscire dove l’Inter, quasi un anno fa, ha fallito. Jordi Alba può chiudere la carriera in Italia: l’avventura nella Torino bianconera è più di un’ipotesi.