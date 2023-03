Mou-Roma, la verità sulla rottura: da non credere. Svolta significativa nel rapporto tra il tecnico portoghese e il club giallorosso

Sono trascorsi più o meno due anni dal giorno in cui, con una mossa che lasciò a bocca aperta l’intero mondo del calcio, il presidente della Roma Dan Friedkin annunciò l’ingaggio di Josè Mourinho. Il tecnico portoghese si legò al club capitolino con un contratto triennale con scadenza al 30 giugno 2024. Tra poco più di quindici mesi il tecnico portoghese sarà quindi nuovamente libero di cercarsi un’altra panchina dove proseguire la sua straordinaria carriera. In realtà, però, stando a voci e indiscrezioni che circolano con insistenza non è escluso che questa ipotesi si concretizzi con una stagione d’anticipo.

In più occasioni lo Special One ha manifestato un certo disagio a causa dei rigidi paletti imposti alla società dall’UEFA in merito al rispetto dei parametri del nuovo Fair Play Finanziario. In seguito al cosiddetto Settlement Agreement stipulato con la Camera di Controllo del massimo organismo calcistico europeo, il club capitolino non può muoversi liberamente sul mercato in entrata ma è costretto ad agire entro dei limiti ben precisi.

Uno scenario che per un allenatore come Mourinho si traduce in un evidente contenimento delle ambizioni. L’ex tecnico di Chelsea, Inter, Real Madrid e Manchester United vuole portare la Roma ad altissimi livelli, ma per farlo servono investimenti all’altezza. Per questo motivo il rapporto tra lo Special One e la società giallorossa ad oggi è fortemente in bilico. O almeno sembrava esserlo.

Mou-Roma, la verità sul loro rapporto: il futuro è deciso

Stando infatti a quanto dichiarato e scritto da due celebri giornalisti che conoscono bene sia la piazza che Mourinho, l’allenatore lusitano resterà sulla panchina giallorossa almeno fino alla naturale scadenza del contratto, dunque 30 giugno 2024. E’ stato prima Alessandro Vocalelli, ex direttore del Corriere dello Sport, a preannunciare la permanenza di Mou nella Capitale: “Non c’è la minima intenzione di arrivare a una rottura“. Queste sue dichiarazioni rilasciate a un’emittente radiofonica.

Fa ancora più rumore l’editoriale dell’attuale direttore del quotidiano sportivo romano, Ivan Zazzaroni. Il giornalista ha di fatto annunciato la decisione di Josè Mourinho di restare per un’altra stagione sulla sponda giallorossa del Tevere. Una scelta dettata dalla voglia di continuare a far crescere la Roma sia a livello strutturale e organizzativo che tecnico.

E’ possibile a questo punto che l’allenatore di Setubal abbia anche ricevuto le dovute garanzie dai Friedkin in merito alla prossima campagna di rafforzamento tecnico della squadra. Nelle prossime settimane ne sapremo certamente di più.