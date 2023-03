La Roma piomba in casa Bologna, colpo dai rossoblu

La Roma attiva i radar per il prossimo mercato e prova a tuffarsi su un talento in forza al Bologna: ecco chi potrebbe diventare giallorosso.

Si muoverà certo qualcosa, ma per sapere con precisione dove potersi tuffare e dove no, la Roma dovrà conoscere prima il proprio destino. Nonostante la doppia sconfitta nel derby, i giallorossi non smettono di inseguire la Champions League, con un ritorno alla massima competizione europea per club, che vorrebbe dire anche potersi fiondare su nomi di un certo spessore, per quanto riguarda il mercato.

Intanto in casa dei giallorossi qualche idea ci sarebbe già e sembra che José Mourinho abbia intenzione di allenare un attaccante che però, piace pure all’Inter. La Roma comunque, tiene diverse finestre aperte ed ora, sogna di mettere le mani su un talento della Serie A su cui c’è moltissima concorrenza.

L’obiettivo non è poi tanto segreto perché è da tempo che il nome del centrocampista del Bologna, viene accostato a quello della Roma. La prossima però, potrebbe davvero essere l’estate decisiva. Si tratta di Nicolás Martín Domínguez, detto Nico, alla sua quarta stagione con la maglia dei Felsinei, ma anche con contratto in scadenza nel 2024.

Colpo Roma dal Bologna! Gran regalo per Mou

Si dice che i giallorossi pensino sia a lui che a Riccardo Orsolini. L’attaccante è nelle stesse condizioni del nazionale argentino, per ora non rinnovano ed attendono le mosse del Bologna che si pensa voglia cederli entrambi a fine stagione, per non perderli poi a zero. Tiago Pinto, a questo punto sarebbe chiamato a trattare, visto che gli emiliani, per il forte centrocampista, vorrebbero chiedere tra i 20 ed i 25 milioni.

Col mancato rinnovo però, il Bologna finirebbe per non avere il coltello dalla parte del manico e quindi dovrà abbassare le pretese. Cosa che sicuramente farà venir voglia di contattare l’agente del mediano argentino, anche ad altre squadre. Dopo quattro stagioni a buon livello in Serie A, Dominguez, venticinque anni il prossimo 28 giugno, ha già suscitato l’interesse di diverse società. Su di lui, potrebbero infatti non fiondarsi solo squadre italiane, ma anche spagnole ed inglesi.

Nonostante le 11 presenze in Nazionale A, il centrocampista non è però, campione del mondo. Inserito spesso da Lionel Scaloni tra i convocati, il numero 8 del Bologna ha giocato anche nelle Qualificazioni ai Mondiali, ma non è finito poi nelle convocazioni per il Qatar. Avrà comunque tempo, anche per indossare ancora la divisa Albiceleste.