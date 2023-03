Serie A: colpo Zielinski, ha già detto sì al nuovo tecnico

Nuovi retroscena di calciomercato stanno venendo alla luce in Serie A: la prossima destinazione di Zielinski sembra ormai scritta.

Anche se il calciomercato aprirà i battenti solo tra qualche mese, i club di Serie A si sono già messi all’opera. Ci sono tanti nomi che in estate potrebbero cambiare casacca e tra questi non manca quello del centrocampista del Napoli Piotr Zielinski.

Il classe 1994 lanciato verso la vittoria del suo primo scudetto, il cui contratto con i partenopei ha la scadenza fissata per giugno 2024, ha diverse offerte. In Italia ma anche all’estero. Sotto la guida di Luciano Spalletti ha dimostrato di essere uno dei calciatori più interessanti del campionato italiano.

Lo testimoniano anche gli 8 assist e i 3 goal messi a segno nelle 27 giornate di Serie A alle quali ha preso parte. Se il Napoli è lanciatissimo verso il tricolore, il merito è anche del centrocampista polacco.

Calciomercato Serie A: l’affare Zielinski può andare in porto

Proprio le belle prestazioni e i numeri a suo favore hanno spinto diversi club di Serie A, ma non solo, a segnarsi il nome di Zielinski nell’elenco dei possibili obiettivi di calciomercato. Il suo cartellino si aggira intorno ai 40 milioni di euro.

Non proprio pochi se si considera la scadenza prevista tra un anno e il fatto che tra poco, il prossimo 20 maggio, compirà 28 anni. Sono pochi i calciatori di quella età pagati una cifra del genere. Somma che il Napoli sarebbe disposto ad incassare ben volentieri.

Sempre meglio che perderlo a parametro zero. La possibilità del rinnovo non è ancora tramontata, ovviamente, ma secondo l’edizione di oggi de Il Messaggero, Zielinski avrebbe avuto un colloquio con il suo futuro tecnico e si sarebbe dichiarato disponibile al trasferimento. Con tanto di possibilità di una riduzione dell’ingaggio.

Un nuovo club per il centrocampista: i dettagli della trattativa

Stando a quanto emerso sulle colonne del quotidiano, in occasione dell’ultimo Napoli-Lazio, Zielinski avrebbe detto sì al tecnico dei biancocelesti. Il calciatore e Maurizio Sarri, già suo tecnico quando sedeva sulla panchina partenopea, avrebbero avuto un scambio di battute sul futuro a fine gara e lì il polacco avrebbe detto sì.

Secondo la ricostruzione, Sarri si sarebbe avvicinato a Zielinski per dirgli che in caso di passaggio alla Lazio si sarebbe dovuto ridurre l’ingaggio. La risposta del calciatore sarebbe stata affermativa. I due hanno già giocato insieme 124 gare.

In casa capitolina chi sta vivendo una situazione analoga è Sergej Milinkovic-Savic. Anche per lui il contratto scadrà tra un anno e pochi mesi e per la Lazio potrebbe essere difficile trattenerlo. In caso di addio Zielinski è il preferito.

Al Napoli il polacco percepisce qualcosa come 4,2 milioni di euro a stagione. Ma si potrebbe scendere a 3,5. Nelle prossime settimane anche l’affare Zielinski porterà alla luce nuove dettagli. Fino a quel momento ogni scenario di calciomercato è ancora possibile.