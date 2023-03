Manchester City, il segreto di Haaland: cosa lo rende invincibile

Il Manchester City si gode il suo Haaland partita dopo partita. Ma qual è il suo segreto per essere così forte? Eccolo finalmente svelato

Il bomber norvegese, giorno dopo giorno, si ritrova a scrivere una pagina di storia calcistica con l’ennesimo record infranto. Tra gol e giocate da rapace d’area c’è davvero tanto di cui parlare. In alcune partite sembra infatti che l’attaccante ex Borussia Dortmund sia invincibile. Che sia realmente così non è dato saperlo, ma la sensazione è quella di una difesa avversaria perennemente in difficoltà quando c’è lui nei paraggi.

La sua media di reti stagionali con il Manchester City è solamente uno dei tanti dati sorprendenti riguardanti il suo percorso in Inghilterra. Inizialmente si pensava, erroneamente, che la precisione tattica di Guardiola lo rovinasse. Dati alla mano non sembra essere così, salvo una posizione di classifica che non è comunque impossibile da ribaltare. Per la prima volta dopo svariate stagioni il tecnico spagnolo ha un centravanti di spessore. Un attaccante puro, in grado di dominare l’area con potenza e precisione. Insomma, un bomber a 360 gradi finalmente degno di questo nome. Ma qual è il suo segreto per essere così forte? Evidentemente questo è un segreto molto prezioso, visto che lo sta portando a guadagnare delle cifre mostruose. Mostruose tanto quanto il suo rendimento, il quale presumibilmente gli farà infrangere molti altri record fino ad oggi dichiarati intoccabili.

Le critiche ricevute sembrano quasi assurde, dal momento in cui presenta una percentuale realizzativa così impattante. D’altronde c’è un motivo per cui è così forte. Certamente la tecnica conta, così come conta essere in possesso del classico fiuto del gol dell’attaccante. Buona parte del suo successo, a livello fisico, lo si deve all’alimentazione che segue. Ogni professionista si sottopone a dei regimi alimentari specifici. Ma ciò che il norvegese svolge da questo punto di vista è davvero incredibile.

Tra dieta e allenamento: ecco il segreto del bomber del Manchester City

Il segreto di Haaland è basato tutto quanto su ciò che svolge in allenamento. Il duro lavoro “dietro le quinte” rappresenta una chiara ed evidente conseguenza di ciò che si vede in campo. Ovvero un mix di reti a grappoli e prestazioni sontuose a livello atletico. A quanto pare la dieta del norvegese prevede l’assunzione di ben 6.000 calorie giornaliere. Una dose decisamente massiccia, se si considera il range medio che uno sportivo del suo livello si ritrova a “integrare”.

Per quanto concerne i singoli alimenti invece, la varietà non è poi così tanto contemplata. Si parla principalmente di pollo e pesce, con un piccolo spazio dedicato anche a pasta e verdura. La carne rossa è indubbiamente l’alimento presente in maggiori quantità nella dieta dell’attaccante. Questo ha ovviamente fatto discutere molti esperti, i quali hanno dedotto che un’alimentazione simile potrebbe avere delle ripercussioni.