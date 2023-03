Mourinho rivuole l’attaccante, sfida con l’Inter

Sfida tra Inter e Roma per Marko Arnautovic: l’attaccante austriaco è in rotta col Bologna e in estate potrebbe cambiare squadra

Ha altri due anni di contratto col Bologna, ma Marko Arnautovic potrebbe lasciare in anticipo il club rossoblu: ci pensa la Roma, ma occhio alla concorrenza dell’Inter.

Potrebbe esserci una sfida tra José Mourinho ed il suo passato per Marko Arnautovic. L’attaccante austriaco in estate potrebbe lasciare il Bologna con cui è in rotta dopo le ultime scelte di Thiago Motta.

Al Bologna dall’estate del 2021, in estate Marko Arnautovic potrebbe lasciare il club rossoblu. Il calciatore sembra essere ai margini del progetto tecnico di Thiago Motta e dei felsinei. Ecco perché in estate potrebbe consumarsi l’addio, col club emiliano intenzionato a monetizzare e ad evitare il rischio di perderlo a parametro zero.

Calciomercato Roma, sfida all’Inter per Arnautovic

A farci un pensierino sarebbe la Roma di José Mourinho, che lo ha già allenato ai tempi dell’Inter. Occhio però, proprio alla concorrenza dei nerazzurri.

Una possibile sfida di mercato, dunque, per l’attaccante austriaco, la cui attuale valutazione di mercato è inferiore ai 10 milioni di euro. Rappresenterebbe un innesto low-cost per il reparto avanzato, con una sfida tutta nel segno dello Special One.