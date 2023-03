Tradimento totale: addio Juve, c’è l’Inter

Si tratterebbe di un vero e proprio tradimento quello del calciatore nei confronti della Juventus. Anche perché, a quanto pare, alla finestra ci sarebbe l’Inter

L’atleta è pronto a lasciare i bianconeri, ma non il campionato di Serie A. Come riportato in precedenza, ad attenderlo, ci sarebbero i nerazzurri. Gli stessi che, oltre ad accoglierlo a braccia aperte, sono intenzionati ad effettuare un vero e proprio sgarro alla società rivale. Si tratta di un calciatore che piace (e non poco) al tecnico Simone Inzaghi.

Il manager piacentino lo vuole, a tutti i costi, per rinforzare quella zona di campo. Con il suo arrivo sicuramente la ‘Beneamata’ alzerà l’asticella. Considerando soprattutto le qualità e l’esperienza del giocatore che bene ha fatto in questi anni a Torino. Una delusione per i sostenitori bianconeri che speravano potesse rimanere in Piemonte anche per la prossima stagione.

Un tradimento, quindi, che è pronto a verificarsi in vista della prossima sessione estiva del calciomercato. Anche perché lo stesso ad nerazzurro, Beppe Marotta, lo conosce molto bene ed è pronto a convincerlo a sposare il progetto dell’Inter. Non sarà, però, così facile visto che ci sono altre squadre che lo hanno puntato fortemente.

Juventus, Cuadrado via a fine stagione: c’è l’Inter?

Juan Cuadrado non rinnoverà il proprio contratto con la Juventus. Anche se, a dire il vero, non si tratta di una clamorosa notizia. L’esterno colombiano era già in scadenza lo scorso anno. Poi c’è stato il rinnovo di un anno. La dirigenza è pronta a perderlo a parametro zero. Molto difficile che si possa ipotizzare ad una nuova firma.

Anche perché, a meno di clamorosi colpi di scena, la società intende puntare su altri profili per la fascia destra. Ed è per questo motivo che è pronto a salutare l’atleta alla fine di questa stagione. Lo stesso che, però, potrebbe non cambiare campionato e continuare a giocare in Serie A.

Ad attenderlo ci sarebbe proprio Inzaghi, ingolosito dall’idea di acquistarlo a parametro zero e “preoccuparsi” di pagare solamente l’ingaggio. Come riportato in precedenza, però, non è così scontato un suo approdo nel club lombardo. Ed il motivo è fin troppo evidente. Le richieste per il suo entourage, di certo, non mancano.

Una esperienza negli Stati Uniti d’America, Emirati Arabi Uniti (magari con il suo amico Cristiano Ronaldo?) non sono assolutamente da scartare. La sua volontà è quella di continuare a giocare ad alti livelli e soprattutto disputare la prossima edizione della Champions League.