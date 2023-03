Lazio, idea Xavi Simons: chi è il trequartista che fa impazzire Lotito

La Lazio è pronta ad assaltare il suo sogno più grande. Il nome in questione è un trequartista che fa sognare i tifosi biancocelesti.

Con la partenza quasi imminente di Luis Alberto la squadra di Sarri potrebbe volgere il proprio sguardo su un giocatore che piace davvero tanto al patron Lotito. Il patron biancoceleste, a sua volta, presumibilmente, farà di tutto per portarlo in Italia.

Si tratta di Xavi Simons, olandese classe 2003. Nonostante la giovane età sembra che giochi nel giro dei professionisti da anni e anni. Ed effettivamente è così in un certo senso. Il suo esordio nel mondo dei grandi è avvenuto nel 2021 grazie al Paris. Per il giovane canterano del Barça l’esperienza parigina non è stata poi così tanto prolifica. Complici anche delle evidenti difficoltà di ambientamento, tipiche di un giocatore che ai tempi non aveva neanche 18 anni. Nonostante la vittoria del campionato la Francia non gli è stata così tanto cordiale. Ragion per cui ha optato di approdare in Olanda, al PSV. Per i Boeren questo è stato un parametro zero degno di nota, visto l’incredibile rendimento che sta mostrando.

Il club olandese si trova attualmente a quota 13 reti complessive. Un numero sicuramente importante, che col passare delle partite potrebbe essere addirittura destinato a salire. Queste statistiche non sono passate inosservate alle squadre europee. La Lazio è certamente una delle pretendenti più agguerrite in assoluto. Il fatto che ai vertici questo nome sia così tanto ricercato è un fattore che non può non essere di rilievo. Ovviamente si tratta soltanto di una suggestione, e non di una trattativa già in fase di realizzazione avanzata. A suo tempo il Milan si era fatto avanti con particolare tenacia, ma sembra che la pista in questione si sia ampiamente raffreddata.

Xavi Simons alla Lazio: c’è la suggestione

La suggestione che potrebbe portare Xavi Simons al club laziale è più forte che mai. Un insider locale, il giornalista Cristian Willaert, ha parlato infatti di un interesse della Lazio per il giocatore del PSV. Il Paris potrebbe fare un ultimo tentativo spendendo 12 milioni per il giocatore. L’ideale sarebbe quello di un prestito, magari proprio alla Lazio, in modo tale che il club parigino possa far crescere altrove il suo talento.

La cosa certa è che un diritto di riscatto per la Lazio sarebbe oro colato, sia a livello economico che come rendimento in vista del futuro. Xavi Simons viene considerato come una giovane promessa mondiale di nemmeno 20 anni, con varie esperienze di rilievo anche in Nazionale. Non puntarci sarebbe follia.