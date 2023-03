Svolta Saul: c’è il via libera dell’Atletico, la Serie A lo aspetta

Saul a sorpresa potrebbe essere uno dei nuovi arrivi in Serie A durante il calciomercato estivo. Via libera dell’Atletico.

Nonostante i campionati siano ancora in corso, le squadre sono già al lavoro per programmare la stagione e individuare i giusti rinforzi per completare nel migliore dei modi con l’obiettivo di fare un campionato da assoluti protagonisti.

E tra i possibili rinforzi di calciomercato per la nostra Serie A c’è anche Saul Niguez. Secondo quanto riferito da fichajes.net, l’Atletico Madrid non ha nessuna intenzione di confermarlo e quindi si aprono le porte per il nostro campionato. Naturalmente la discussione entrerà nel vivo al termine della stagione visto che per il momento l’idea del giocatore è quella di completare la stagione.

Calciomercato: Saul in Serie A, ecco con chi firma

Il matrimonio di Saul e Atletico Madrid sembra essere ormai arrivato alla fine e per questo motivo nelle prossime settimane le trattative potrebbero entrare nel vivo. Lo spagnolo ha voglia di ritornare ai livelli di un tempo e per farlo c’è bisogno sicuramente di continuità visto che, almeno in questo ultime stagioni, non è riuscito a giocare come immaginava.

La Serie A durante il calciomercato estivo rappresenta una grande opportunità per Saul e la squadra in pole position è sicuramente la Roma di Mourinho. I giallorossi lo avevano già cercato in passato e potrebbero tornare ancora una volta sul calciatore considerando anche l’interesse del tecnico. Una trattativa sicuramente semplice, almeno ad oggi, considerando che Simeone non ha nessuna intenzione di trattenerlo e da parte dello spagnolo c’è voglia di essere protagonista.

Naturalmente bisognerà capire anche il destino della panchina dell’Atletico Madrid. Sicuramente la permanenza di Simeone chiuderebbe la porta ad una sua conferma, ma in caso di arrivo di Luis Enrique le cose cambierebbero. La Roma, però, non molla e proverà a sondare il terreno per capire la fattibilità dell’operazione.

Mercato: possibile sfida Roma-Milan per Saul

Possibile una sfida di calciomercato tra Roma e Milan per arrivare a Saul. Il talento spagnolo piace molto alle due squadre italiane e l’Atletico Madrid potrebbe aprire alla cessione considerando il fato che il calciatore non rientra più nei piani di Simeone.

Una cessione che consentirebbe al giocatore di trovare quella continuità mancata nelle ultime stagioni e, di conseguenza, mettere in evidenza la sua qualità. Le possibilità di vedere Saul in Serie A sono importanti e non ci resta che aspettare la fine del campionato per capire se Roma e Milan riusciranno a piazzare un colpo importante anche in ottica europea visto che stiamo parlando di un calciatore che gioca ad alti livelli da sempre.