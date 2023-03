“Conte al PSG”: l’annuncio che gela la Serie A

Attenzione alle voci che circolano, Antonio Conte, oggetto del desiderio per diverse società, potrebbe non tornare in Italia.

Sono diverse le squadre che stanno pensando, ovviamente, ad Antonio Conte per la prossima stagione. Il tecnico ha da poco risolto il proprio contratto con il Tottenham, squadra con cui l’amore non è praticamente mai sbocciato, e quindi adesso si guarda attorno. E se si affacciasse da un’ipotetica finestra, di corteggiatrici, il tecnico ex Juventus, ne troverebbe già parecchie.

Si legge che Inter ed anche Milan stiano pensando al classe ’69, ovviamente tenendo conto anche di diversi papabili, visto che non sarà così facile arrivare a lui. Intanto, il tecnico sa bene di non poter sbagliare di nuovo, visto che al suo secondo anno agli Spurs ha trovato diverse difficoltà ed ha concluso la sua avventura in Inghilterra nel peggiore dei modi, attaccando il club dinanzi la stampa.

Poi lo screzio con Richarlison, l’eliminazione dalla Champions League proprio per mano del Milan e Conte si è lasciato andare. Non c’era più l’intenzione di continuare e la notizia non poteva che essere accolta molto bene in Italia, dove sono diversi gli allenatori che starebbero rischiando la propria panchina.

Conte al PSG: parole che fanno tremare la Serie A

Però, direttamente dagli studi Sky, Fabio Caressa, autorevole giornalista probabilmente anche informato in prima persona, ha gelato le italiane con una vera e propria bomba di mercato. Il giornalista, ha infatti spiegato: “Ormai che sarebbe finita con gli Spurs lo sapevamo da prima di Natale. Conte ha un tipo di leadership ossessiva che può essere anche usurante per la squadra. Se non vede la possibilità di vincere lui va via, non resta per il quinto posto”.

E fin qui, ci eravamo arrivati tutti, perché in Italia lo abbiamo conosciuto bene il Conte allenatore, che ha allenato compagini come Siena, Arezzo, Bari, Atalanta, Juventus ed Inter, oltre che la Nazionale. Però, è il prosieguo del discorso che preoccupa chi aspetta il pugliese ex calciatore, dalla Serie A. Ecco l’opinione, infatti, di Caressa: “Io credo che lui sia l’unico che può far vincere la Champions League al Paris Saint-Germain, ma credo che alla fine il PSG andrà su Thiago Motta con cui c’è già stato un incontro. Sicuramente avere uno come Conte sul mercato degli allenatori cambia molte cose”.

Se i parigini contattassero Motta, allora qualcuno sarà veramente felice perché ovviamente, l’ex allenatore del Chelsea ed ora del Tottenham, resterebbe libero. Su Thiago Motta però, c’è anche un’italiana, l’Inter.