Verratti in Serie A, lo scambio è servito

Marco Verratti, al PSG dal 2012, vede il suo futuro proiettato in Serie A. Dopo quasi 12 anni il suo ritorno è legato allo scambio in estate

Con 487 presenze tra tutte le competizioni, Marco Verratti è stato uno di quei giocatori “promessa” che hanno poi rispettato le attese. Pilastro della Nazionale italiana, con la maglia azzurra ha disputato 53 partite e contribuito alla vittoria dell’ultimo Europeo. Tuttavia le sue performance in Francia cominciano ad andare in fase discendente e il PSG sembrerebbe disposto a privarsene qualora si presenti un’occasione ghiotta.

Lo scambio in vista con la big di Serie A potrebbe fare al caso di al Al-Khelaïfi, patron del club parigino. I francesi non hanno problemi economici e sono una super potenza del panorama europeo, pertanto nutrono grande fiducia sulla possibilità di trovare un sostituto all’altezza dell’ex Pescara.

Verratti alla Juve, la chiave è Kean

La Juventus dovrà affrontare numerose partenze nella sessione estiva di calciomercato e tra queste, forse, rientrerà quella di Adrien Rabiot. Allegri può perdere una pedina molto importante del suo centrocampo e per questo avrebbe proposto al club di acquisire le prestazioni di Marco Verratti, vecchia conoscenza del campionato di Serie A quando militava nel Pescara. I suoi numeri e la sua carriera parlano per lui, nonostante non sia un calciatore abituato a infilare la rete avversaria. Di contro però i suoi 72 assist lo rendono un uomo chiave, perché a questo talento Verratti associa la sostanza di cui necessita la Juventus.

Di certo non parliamo di un profilo giovane, ma l’apporto di un giocatore di esperienza, accostato a promesse (quasi consacrate) come Fagioli, potrebbe essere una chiave di lettura interessante. Il contratto di Verratti scadrà a giugno del 2026 e per questo Al-Khelaïfi potrebbe decidere di non fare troppi sconti. La Juventus potrebbe inserire il cartellino di Moise Kean nello scambio per portare il calciatore abruzzese alla Cortinassa. Valutato circa 30 milioni, l’attaccante di origini ivoriane contribuirebbe indubbiamente ad abbassare le pretese da parte del Paris Saint Germain. Per il calciatore si tratterebbe di un ritorno visto che ha vestito la maglia del club francese nel campionato 2020/2021.

Il PSG valuta Verratti intorno ai 50 milioni, cifra che ovviamente la Juventus (e forse nessuno) è disposta a spendere per un grande giocatore, sì, ma pur sempre di 30 anni. Moise Kean ha probabilmente vissuto la sua migliore parentesi in Francia e il club di Parigi sarebbe ben disposto ad accoglierlo. Rimane da capire se i bianconeri potranno aggiungere un conguaglio economico al cartellino dell’attaccante.