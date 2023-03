Nagelsmann e la giornalista: cosa c’è dietro il suo esonero

In Germania e non solo si parla ancora del clamoroso esonero di Julian Nagelsmann, ancora in corsa su tre fronti: spunta un retroscena

Un fulmine a ciel sereno. Roba da crederci a stento, nonostante le prime indiscrezioni sulla notizia – poi confermata con le azioni concrete del club – provenissero da fonti autorevoli. È tutto vero: Julian Nagelsmann è stato esonerato dal Bayern Monaco che, per inciso, ha già presentato a tempo di record l’illustre successore. Si tratta, come ormai di dominio pubblico, di Thomas Tuchel. Proprio l’ex tecnico del Borussia Dortmund, grande rivale dei bavaresi nella corsa al campionato tedesco, ha già preso il suo posto, presentato in conferenza stampa con tutti gli Stati Generali del Bayern accanto a lui.

Il caso vuole che il sorpasso operato in classifica dai gialloneri prima della sosta per le Nazionali possa essere verosimilmente il motivo scatenante dell’allontanamento di un allenatore che, appena due settimane prima, aveva facilmente eliminato dalla Champions League il PSG delle stelle.

E che aveva guidato, col suo Bayern, la Bundesliga fino alla sconfitta di Leverkusen del 19 marzo scorso. Ma cosa c’è realmente dietro il clamoroso esonero del 35enne ex Lipsia? Il Daily Star è andato a fondo nella vicenda. Servendosi anche delle parole rilasciate in un’intervista da Markus Babbel, ex gloria della compagine bavarese.

Nagelsmann out, spunta il retroscena sulla vita privata del tecnico

“So che la relazione di Nagelsmann con una giornalista della Bild era un argomento enorme nello spogliatoio“, ha dichiarato l’ex nazionale della Germania. “Non andava affatto bene che stesse con lei. La sua ragazza era quindi un grosso problema per il Bayern. C’era poca fiducia perché alcuni giocatori non riuscivano più a comunicare quello che pensavano. Perché avevano paura che tutto finisse sul giornale”, ha aggiunto.

La pietra dello scandalo sarebbe lei, Lena Wurzenberger, la giornalista del succitato giornale tra le altre cose dimessasi in seguito all’esonero del suo nuovo compagno. Se finora qualcuno aveva sostenuto la tesi di un esonero basato non solo sulla rimonta subita in campionato dai rivali della Ruhr, ma anche dalla decisione dello stesso Nagelsmann di andare subito in Austria a sciare dopo la caduta di Leverkusen, ora il quadro sarebbe più chiaro.

Sia il Ds Salihamidzic che il CEO Oliver Kahn avrebbero preso atto di una crisi nello spogliatoio che ormai, sulla scia delle parole di Babbel, molti attribuiscono alla relazione del tecnico con Wurzenberger. Da rimarcare come l’ormai ex tecnico del Bayern avesse già gridato alla ‘talpa’ nelle scorse settimane: un colpevole, non meglio identificato, che avrebbe fatto uscire fuori dallo spogliatoio le sue disposizioni tattiche per le ultime partite. Una situazione insomma esplosiva, che il Bayern ha voluto disinnescare senza troppi fronzoli.