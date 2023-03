Mourinho, che scontro per colpa della Juventus: da non credere

In casa Roma non sono solo rose e fiori tra la dirigenza e Mourinho. Il mercato estivo ha scatenato diatribe interne

La rosa della Roma necessita di qualche intervento in fase di mercato e Mourinho ha presentato dei nomi da inserire nella lista della spesa dei Friedkin.

Il tecnico portoghese punta spesso su profili di grande esperienza, si veda il caso Matic, che effettivamente è stato un valore aggiunto per i giallorossi in questa stagione. Tra Tiago Pinto e Mourinho i rapporti sono ottimi, così come quella tra la dirigenza e i due connazionali portoghesi, tuttavia la società vuole tenere una precisa linea da seguire per i prossimi anni, a costo di frizioni intestine.

Per il mercato estivo Josè Mourinho ha fatto due nomi precisi: Juan Cuadrado e Luka Modric. Sebbene i due profili abbiano una nota esperienza e una qualità poco discutibile, parliamo di due calciatori che complessivamente si portano sulle spalle 72 anni di età.

Mourinho si scontra con Pinto, Cuadrado e Modric i colpevoli

La società infatti avrebbe imposto dei paletti ben precisi al DS e tra questi rientra la linea verde basata su innesti di profili giovani. Puntare su un progetto a lungo termine risulta fondamentale per i Friedkin e gli acquisti futuri dovranno ricalcare le orme dell’Atalanta, sia per lungimiranza, sia per valore economico.

Il colombiano, con i suoi 35 anni, sta vivendo una stagione in fase calante alla Juventus ed esattamente come Luka Modric vedrà scadere il suo contratto a giugno di quest’anno. Mourinho punta fortemente sui due calciatori per il prossimo anno, però stavolta ha trovato il muro alzato da Tiago Pinto. Nè Cuadrado, né Modric rientrano nei piani societari, considerando anche gli alti ingaggi percepiti dai due.

Anche Luka Modric, per quanto sia un uomo pluripremiato e dall’apporto qualitativo garantito, non avrà molte stagioni davanti a sé. Sebbene si tratti, in entrambi i casi, di calciatori di acclamata esperienza ed indubbio talento, la Roma non vuole correre il rischio di ritrovarsi in situazioni come quelle del Milan di Pioli, alle prese con campioni di livello come Ibrahimovic e Giroud, ma entrambi un pò troppo avanti con l’età. Quello che stanno cercando i dirigenti americani, per intenderci, è un calciatore alla Hojlund, che a soli 20 anni sta già collezionando avances da tutta Europa. Mourinho stavolta sarà costretto a incassare il “no” della società e virare su scommesse più succulente. La speranza della piazza è che questa diatriba non comprometta la permanenza di Mourinho sulla panchina dello Stadio Olimpico.