Inter, stagione finita per uno dei titolari: l’indiscrezione spaventa i tifosi

L’indiscrezione non fa dormire sonni tranquilli a Inzaghi che ora dovrà ingegnarsi per risolvere la situazione: ecco cosa sta accadendo.

Archiviata la pausa delle Nazionali, la quasi maggioranza delle squadre italiane sta tornando a lavoro nei rispettivi campi di allenamento con in mente un unico obiettivo: tornare a vincere dopo la pausa.

In questa schiera di squadre troviamo sicuramente l’Inter di Simone Inzaghi. L’allenatore nerazzurro ora dovrà dimostrare la sua pasta ai tifosi e alla dirigenza, con la speranza che il prossimo mercato possa regalargli qualche giocatore di livello. Soprattutto in vista di una grande “svendita” che la proprietà ha deciso di portare avanti per calmierare costi non più sostenibili. In queste ore, all’interno del club, si sta riflettendo anche sulle condizioni fisiche di uno dei componenti migliori della rosa che a fine stagione dirà addio all’Inter dopo circa sei anni.

Inter, Skriniar: stagione finita?

Uno dei nomi che sicuramente partirà avendo già programmato il proprio futuro è Milan Skriniar. L’ormai ex capitano nerazzurro durante l’ultima finestra di calciomercato invernale ha già firmato il contratto con la sua prossima squadra: il Paris Saint Germain. Nelle ultime ore tuttavia, soprattutto in Francia, non si parla altro che del futuro del centrale slovacco. Il noto quotidiano L’Equipe che ha lanciato un’indiscrezione non di poco conto che riguarderebbe le sue condizioni fisiche. Stando alle informazioni rilanciate dal noto quotidiano francese, Skriniar starebbe patendo fin troppo la lombalgia che lo perseguita e per questo alcuni membri del suo entourage avrebbero il timore che addirittura lo slovacco possa dire addio alla stagione.

Una notizia sconfortante, non solo per l’Inter ma anche per il Paris Saint Germain che ha investito una grossa cifra sullo slovacco. Le rivelazioni dell’Equipe fanno il paio con le polemiche che sono sorte dopo che lo stesso Skriniar – stando a quanto riporta la Gazzetta dello Sport – avrebbe deciso di consultare una clinica francese, molto vicina al PSG, per effettuare una presunta visita medica. Ipotesi questa subito smentita dal difensore che nel frattempo ha dovuto rinunciare persino agli impegni con la Slovacchia. Insomma, la situazione non è per niente facile. Lo stesso Skriniar in una storia pubblicata su Instagram ha confermato che il dolore alla schiena gli sta complicando la stagione. Inter e PSG stanno osservando attentamente la situazione con i francesi che addirittura starebbero pensando a un piano B per la difesa qualora lo scenario peggiore dovesse concretizzarsi.