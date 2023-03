Vlahovic e non solo, ‘terremoto’ Juve da 200 milioni. Il club bianconero rischia di perdere molti big al termine della stagione

Un finale di stagione bollente e una primavera da far tremare le vene ai polsi. I prossimi mesi saranno decisivi per il futuro della Juventus, alle prese con partite da dentro o fuori tra campionato, Coppa Italia ed Europa League. E soprattutto impegnata a difendersi in tutte le sedi processuali, ordinarie e sportive, nei procedimenti che la vedranno presentarsi sul banco degli imputati a causa della cosiddetta ‘inchiesta Prisma‘.

Tutti gli scenari in questo momento sono aperti per la Vecchia Signora e ogni opzione va presa seriamente in considerazione. Nel caso in cui si materializzasse lo scenario peggiore, con ulteriori pesanti penalizzazioni in classifica e un’eventuale esclusione dalle competizioni UEFA, la Juventus sarebbe giocoforza costretta a cedere un buon numero di giocatori di primissima fascia, in sostanza non meno di 4/5 titolari.

Oltre ovviamente a perdere a parametro zero un elemento di spessore come Adrien Rabiot, per il quale si stanno muovendo club di Premier e Liga, la dirigenza bianconera si troverebbe nelle condizioni di dover fare cassa. E come se non mettendo sul mercato i giocatori più appetibili: da Bremer a Szczesny, passando per un giovane talento come Nicolò Fagioli per chiudere con il più ambito di tutti, Dusan Vlahovic.

Vlahovic e altri tre all’asta con la Juve fuori dalle coppe: gli scenari

Il 22enne centravanti serbo, al netto di qualche problema fisico di troppo, resta uno dei centravanti più ambiti sul mercato. E se davvero la Juventus dovesse venderlo insieme ai tre giocatori succitati, potrebbe racimolare una cifra complessivamente non inferiore ai 180/200 milioni di euro. Ce ne sarebbe a sufficienza per ricostruire una squadra comunque competitiva e in grado di rilanciarsi.

Il management bianconero avrebbe dunque a disposizione un maxi tesoretto da reinvestire su giocatori meno costosi in termini di ingaggio ma giovani e ambiziosi, a cominciare da quel Davide Frattesi che tutti dalle parti della Continassa considerano il miglior centrocampista italiano dei prossimi anni. E per il quale è già stata imbastita una trattativa con il Sassuolo in vista della prossima estate

Il sogno della società, in realtà, resta il centrocampista serbo Sergej Milinkovic Savic, ma le trattative con il club biancoceleste appaiono piuttosto complicate. La Juventus è pronta a rifarsi il look. E anche senza Champions League si presenterà ai suoi tifosi ambiziosa e competitiva a tutti i livelli.