Juve demolita con i soldi di Kane: salta l’erede di Vlahovic

Il calciomercato bianconero prende forma: non arrivano buone notizie nella corsa all’erede di Dusan Vlahovic

Una vittoria, quella sull’Inter, che rilancia le ambizioni della Juventus che ora come ora si gode la sosta, in attesa del ritorno sul rettangolo verde. La squadra di Allegri, non senza polemiche, è riuscita a superare lo scoglio nerazzurro e adesso spera che la penalizzazione di 15 punti, arrivata per la questione plusvalenze fittizie, vengano annullati regalando una classifica decisamente positiva alla ‘Vecchia Signora’

Intanto, quello che preme maggiormente ai vertici bianconeri è già il calciomercato, con un’estate che rischia di esplodere tra colpi e cessioni illustri. Uno dei nomi che ormai da mesi sta monopolizzando l’attenzione ed in cima ai possibili addii è quello di Dusan Vlahovic. Il serbo, si sa, non ha confermato le alte aspettative che c’erano da Torino ed il suo futuro potrebbe già essere clamorosamente lontano dal club piemontese. Perchè un anno e mezzo dopo la sua firma, Vlahovic rischia di perdere valore.

Proprio per questo la Juve ha già sondato diverse piste per l’eventuale rimpiazzo dell’ex Fiorentina. 11 gol in 28 presenze tra campionato e coppe, conditi da prestazioni spesso e volentieri sotto la suffiicienza, non possono bastare. Ed è in questo caso che il destino del centravanti bianconero e del suo futuro sostituto potrebbe intrecciarsi col Tottenham. Il club londonese nelle scorse ore ha salutato Antonio Conte dopo l’accordo per la rescissione consensuale. Perchè Harry Kane resta in scadenza nell’estate 2024 e senza rinnovo la sua partenza da Londra sarà praticamente scontata.

Vlahovic-Kane: Juve, sfuma il colpaccio

Gli ‘Spurs’ non hanno la minima intenzione di rischiare di perdere il bomber della nazionale vicecampione d’Europa ed è così che la dirigenza inglese ha già messo nel mirino un nome in particolare che, proprio la Juve, ha inserito in cima alla lista ed erede ideale di Vlahovic.

Con i soldi che la dirigenza degli ‘Spurs’ intende incassare dalla cessione estiva di Kane (non meno di 100-115 milioni di euro), arriverà un grande colpo. E questo grande colpo potrebbe essere quello che da molti viene considerato il ‘nuovo Haaland’: Rasmus Hojlund. Il Tottenham ha infatti puntato il centravanti dell’Atalanta che, in Serie A, ha già stupito tutti. Il nazionale danese è un classe 2003 che ha già segnato 8 reti, con 2 assist in 25 apparizioni con la squadra di Gasperini in questa stagione. Hojlund potrebbe arrivare con una parte dei soldi incassati da Kane, lasciando di fatto a bocca asciutta la ‘Vecchia Signora’. Uno scenario che, se dovesse effettivamente prendere piede da qui all’estate, spingerebbe la Juventus a guardare altrove per la sostituzione di Vlahovic.