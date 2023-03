Allegri porta Rabiot via dalla Juve: tutta colpa di Ancelotti. Il tecnico livornese potrebbe ritrovarsi al centro di un intreccio di mercato

Massimiliano Allegri e la Juve, un rapporto destinato a durare ancora. Stando almeno alle ultime indiscrezioni circolate qualche giorno fa, appare sempre più probabile che il cinquantaseienne allenatore toscano resti ben saldo sulla panchina bianconera. Sia in virtù di un contratto che scadrà il 30 giugno del 2025, ma soprattutto per aver dimostrato personalità e capacità da vendere nel saper gestire un periodo difficilissimo della storia del club.

Sembrerà un paradosso ma dopo la sentenza della Corte d’Appello Federale, Di Maria e compagni hanno iniziato ad accumulare vittorie e punti. Il club bianconero è riuscito rientrare in piena corsa per un posto in Champions League nonostante i 15 punti in meno in classifica. Ci sono poi le due coppe, l’Europa League e la Coppa Italia, che possono regalare grandi soddisfazioni ai tifosi bianconeri.

E’ insomma una ‘Vecchia Signora’ che da qui ai prossimi due mesi sembra in grado di trasformare una stagione iniziata nel peggiore dei modi in un’annata memorabile. E molto per merito di Massimiliano Allegri, che ha dato prova di grandi capacità sia a livello tecnico che gestionale. Il lavoro svolto dall’allenatore livornese non è passato però inosservato, soprattutto a Madrid. E’ infatti possibile che a giugno si concluda l’avventura di Carlo Ancelotti sulla panchina del Real: il tecnico di Reggiolo potrebbe infatti accettare la proposta di allenare il Brasile.

Allegri, ipotesi Real a giugno: Rabiot potrebbe seguirlo

E a quel punto non si vede come un presidente ambizioso e concreto come Florentino Perez non possa non prendere in considerazione la candidatura di un tecnico come Allegri, abituato da sempre a vincere. Viene inoltre da credere che se questa opzione dovesse concretizzarsi, Allegri possa convincere a seguirlo al Real uno dei suoi pupilli in bianconero, il centrocampista francese Adrien Rabiot.

L’ex stella del Paris Saint Germain tra poco più di tre mesi potrebbe lasciare Torino a parametro zero e un trasferimento a Madrid sarebbe il coronamento della carriera per un giocatore che dopo qualche difficoltà si sta imponendo alla Juventus come il migliore tra i centrocampisti presenti in rosa. Allegri stravede per Rabiot e se dovesse trasferirsi in Spagna farebbe di tutto per portarlo con sè. Adrien nel Real troverebbe tra l’altro due suoi compagni di Nazionale come Tchouameni e Camavinga, con i quali ha condiviso l’avventura dei Mondiali del Qatar.