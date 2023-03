Sorpresa Mancini: va in una big, pronto l’erede

Roberto Mancini pronto a lasciare la Nazionale per firmare con una big. E la Federazione ha individuato il sostituto.

La Nations League potrebbe segnare l’addio di Roberto Mancini alla panchina della nazionale italiana. Secondo quanto riferito da Il Messaggero, l’attuale ct azzurro è finito nel mirino di una big e presto i contatti potrebbero entrare nel vivo.

Naturalmente la FIGC non ha nessuna intenzione di farsi trovare impreparata e la strada per il sostituto sembra essere ormai segnata per diversi motivi. Le trattative potrebbero entrare nel vivo da giugno e molto dipenderà dalla volontà di Mancini di lasciare la Nazionale per iniziare una nuova esperienza con un club.

Svolta in panchina: via Mancini, il ct sarà italiano

Le strade di Mancini e la Nazionale potrebbero separarsi nelle prossime settimane. Il gioco dell’Italia non sta convincendo e il commissario tecnico azzurro potrebbe decidere di mettere la parola fine a questa esperienza e ritornare sulla panchina di un club per cercare di ottenere dei risultati importanti.

L’occasione, stando a quanto scritto da Il Messaggero, potrebbe arrivare già a giugno visto che una big ha messo nel mirino Mancini: stiamo parlando del PSG. I francesi, che da tempo sono sulle tracce dell’ex attaccante, starebbero ragionando sulla possibilità di affidare a lui la panchina per il dopo Galtier. Un addio che porterebbe la Nazionale a valutare con molta attenzione il nome di Antonio Conte.

Il tecnico leccese non ha mai nascosto la voglia di tornare ad allenare l’Italia per cercare di riprendere il discorso interrotto ormai diversi anni fa. E questa volta l’occasione potrebbe essere ideale vista anche la voglia dell’ex Tottenham di prendersi un po’ più di tempo per tare con la sua famiglia. Naturalmente stiamo parlando di una trattativa che entrerà nel vivo solamente in caso di addio di Mancini. Da parte della FIGC, infatti, non c’è nessuna intenzione di privarsi del tecnico.

Mancini al PSG: i nomi per la panchina della Nazionale

L’ipotesi Mancini al PSG dà il via al totonomi per la panchina della Nazionale. Sicuramente quello di Conte è in pole position, ma molta attenzione anche a due profili come Carlo Ancelotti e Max Allegri.

Il primo non ha mai nascosto la volontà di allenare una nazionale dopo il Real Madrid e la chiamata dell’Italia lo porterebbe a dire no al Brasile. Il secondo da molti è considerato il tecnico giusto per rilanciare gli azzurri dopo un periodo non facile e quindi non ci resta che aspettare le prossime settimane per avere un quadro molto più chiaro e capire se realmente la FIGC sarà costretta a puntare ad un altro nome per sostituire Mancini.