Lutto in Serie A, tifosi in lacrime: è morto a 26 anni

Un gravissimo lutto ha colpito non solamente la Serie A, ma tutto il mondo del calcio. E’ scomparso a 26 anni

Una terribile notizia che lascia il mondo del calcio completamente sotto shock: purtroppo un terribile incidente ha portato via, per sempre, dai suoi cari ed a tutti coloro che lo volevano bene il giovane. Una vicenda che ha lasciato completamente tutti senza parole.

Tanto è vero che il club, ancora scosso per quanto successo, ha emanato un comunicato in cui lo ha voluto ricordare. I suoi familiari, amici e chi lo conosceva lo sta ricordando sui social network come un ragazzo semplice e che si faceva voler bene da tutti.

Un grave lutto colpisce la Serie A: muore a 26 anni

La Serie A è in lutto per la tragica scomparsa del 26enne. Il tutto si è verificato nella notte tra venerdì 24 e sabato 25 marzo. Precisamente sulla nuova statale che collega Lecco a Ballabio. Un terribile incidente stradale ha posto, per sempre, la parola “fine” alla sua vita.

La vittima del terribile incidente è Alessandro DallaTorre. La causa del sinistro è ancora da chiarire. Il 26enne si era laureato in Scienza politiche al ‘Sacro Cuore‘. Da un bel po’ di anni lavorava nel settore giovanile dell’Inter. La società nerazzurra ancora fa fatica ad accettare la notizia della sua scomparsa. I suoi baby calciatori sono sotto shock per la drammatica notizia giunta.

Un impatto impressionate contro un’altra vettura. La stessa guidata da una ragazza di 24 anni. Quest’ultima è stata trasportata in ospedale in gravi condizioni. Anche se, fa sapere l’equipe medica che la sta tenendo in cura, non è in pericolo di vita. Per quanto riguarda il giovane, invece, non c’è stato nulla da fare.

Serie A, lutto in casa Inter: morto Alessandro Dallatorre

Il club nerazzurro ha voluto emanare un comunicato: “A seguito della tragica e improvvisa scomparsa nella scorsa notte di Alessandro Dallatorre, dirigente accompagnatore del settore giovanile e della preagonistica maschile, sono state sospese tutte le attività sportive della pre-agonistica maschile e femminile“.

Non solo: in occasione del match disputatosi domenica 26 marzo, nel match tra Atalanta ed Inter del campionato Under 17 e tra l’amichevole Inter U16-Parma U16 è stato osservato un minuto di raccoglimento per ricordare il giovane mister. Ovviamente è stato mandato un caloroso abbraccio e le più sentite condoglianze alla famiglia per questa grave perdita.