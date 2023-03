Hojlund fa sempre più paura: calciomercato, ora o mai più

L’Atalanta si gode l’uragano Rasmus Hojlund. Il centravanti danese sta vivendo un magic moment con la nazionale e il prezzo sale senza sosta. Rischia di finire già fuori portata

La scorsa estate l’Atalanta si è assicurata un diamante grezzo tutto da lavorare, e che sta già dando i primi frutti importanti. Si tratta di Rasmus Hojlund, centravanti danese che si sta gradualmente imponendo sia in Italia che con la maglia della sua nazionale.

Un gol al Monza alla quinta giornata di campionato è stato il suo primo biglietto da visita, per poi attendere il momento della sua esplosione a suon di spezzoni alla corte di Gasperini. L’aria del nuovo anno ha quindi cambiato totalmente il rendimento del classe 2003 di Copenaghen, che con un mese di gennaio praticamente perfetto ha timbrato il cartellino contro Spezia, Bologna e Salernitana iniziando a macinare quei gol che sembrano parte integrante del destino dell’ex Strum Graz.

In questa annata, considerando solo i centri con i club, e dunque anche quelli in Austria, ha messo a referto 14 reti iniziando a farsi notare su livelli importanti. Hojlund si è unito all’Atalanta per 17,2 milioni di euro, ed ha un contratto molto lungo con scadenza fissata a giugno 2027. A 20 anni è una delle principali rivelazioni in Europa, ed anche il suo recente impatto sulla nazionale danese è un biglietto da visita importante in ottica futura.

Con la Danimarca è inarrestabile e l’Atalanta se lo gode: il prezzo sale senza sosta

La sosta per gli impegni delle nazionali è servita anche a mettere ulteriormente in vetrina il gioiello Hojlund, che con la Danimarca in due gare ha avuto un impatto devastante. Un vero e proprio uragano, che già viene paragonato al più illustre collega Haaland. Cinque gol in due partite con la maglia biancorossa della sua selezione che hanno ulteriormente acceso i riflettori su un talento purissimo, che sta vedendo anche crescere il proprio valore di mercato in maniera esponenziale. L’investimento estivo dell’Atalanta è già ampiamente ripagato, e con le luci della ribalta che si accendono su di lui la plusvalenza appare già garantita.

In Italia Hojlund è stato già accostato a diverse squadre, così come all’estero, ma con il prezzo del cartellino in costante salita rischia di finire presto fuori portata per le italiane alla luce anche del potenziale. Ora o mai più, per evitare brutte sorprese ed eventuali pentimenti nel prossimo futuro. Il valore fisico e tecnico del calciatore è sotto gli occhi di tutti, così come gli ampi margini di miglioramento che già fanno pregustare all’Atalanta l’ennesimo colpaccio. Intanto c’è chi come Phillip Billing, 26 anni, centrocampista del Bournemouth, già lo vede potenzialmente in Premier League: “Per il modo in cui gioca, in estate lo vedo al Manchester United. – riferisce a ‘Triball Football’ – Stanno cercando un attaccante e Hojlund ha un potenziale enorme: sento che è un calciatore da Manchester United“.