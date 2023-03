Oggi è una ‘stella’ del Bayern, ma voleva fare il veterinario: la storia incredibile

In una recente intervista, la stella del Bayern Monaco ha rivelato che avrebbe voluto fare il veterinario: il racconto è davvero clamoroso.

Per ogni giovane calciatore diventare professionista e giocare per i club più importanti del mondo è un sogno, ma questa non è una verità assoluta.

Chiedere per conferma ad uno dei giovani calciatori più interessanti del panorama europeo e che ora è una delle stelline più promettenti del Bayern Monaco, ovvero Mathys Tel che è stato intervistato da Goal.com. Il giocatore di soli 17 anni ha infatti raccontato una storia incredibile riguardo i suoi sogni, poiché ha rivelato che inizialmente la sua ambizione non era solamente quella di diventare un calciatore professionista.

Se hai 17 anni e giochi già nel Bayern Monaco non puoi non essere dotato di grandissimo talento. I bavaresi hanno fiuto per i talenti e dopo Musiala, che si è messo in mostra anche nell’ultimo Mondiale, stanno mettendo in mostra un altro grandissimo talento come Mathys Tel

Tel a sorpresa: “Volevo fare il veterinario, mi piacciono gli animali”

Il giovanissimo talentuoso attaccante, classe 2005, ha già messo a referto 4 gol in 16 presenze in Bundesliga, debuttando anche in Champions League ed ha tutte le stimmate di un predestinato del calcio. Tuttavia, in un’intervista concessa a Goal.com, Tel ha ammesso che il suo sogno non è mai stato solo quello di diventare un calciatore professionista, ma anche quello di diventare un veterinario.

Il talento del Bayern ha infatti rivelato che quello di diventare veterinario era il suo piano B nel caso in cui non sarebbe riuscito a sfondare nel mondo del calcio: “Quando ero giovane volevo fare il veterinario. Era il mio piccolo Piano B se non fossi diventato un professionista: mi piacciono gli animali” ha ammesso con sincerità. Alla fine, però, le cose per Tel hanno funzionato eccome, debuttando come professionista a 16 anni per lo Stade Rennes.

Il calciatore è poi passato al Bayern Monaco la scorsa estate per ben 20 milioni di euro, firmando un contratto che lo ha legato al club bavarese fino al 2025. Nonostante sia già in un club importantissimo come il Bayern, Tel ha affermato come la sua famiglia sia stata fondamentale per lui e che gli ha insegnato ad essere sempre umile e ad amare il suo lavoro.

Tel svela il suo idolo: è attaccante e francese come lui

Tutti i giovani calciatori hanno degli idoli a cui si ispirano e Mathys Tel non fa eccezione. L’attaccante classe 2005, sempre nell’intervista rilasciata a Goal.com, ha rivelato qual è il giocatore al quale si ispira, affermando di star cercando di replicare quanto fatto dal suo idolo. L’idolo di Tel è Thierry Henry, storico attaccante di Arsenal, Barcellona e Juventus, francese proprio come la stellina del Bayern Monaco.

Tel ha descritto Henry come un giocatore veloce, con buona finalizzazione e con la mentalità da guerriero, aggiungendo come sia il suo modello e che spera di poter avere una carriera come la sua. Un obiettivo abbastanza ambizioso quello della giovane promessa del Bayern Monaco che, però, ha tutte le carte in regola per poter diventare uno degli attaccanti più forti al mondo.