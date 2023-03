Rivoluzione Juventus, il nuovo DS porta il bomber che vuole Allegri

Il calciomercato della Juventus prende già forma: sarà un’estate bollente, il nuovo ds fa gioire i bianconeri

La sosta servirà a portare nuove energie ad una Juventus che, ultimamente, ha sbagliato veramente poco. I bianconeri, reduci dal successo non senza polemiche contro l’Inter, vogliono continuare sulla retta via.

Sabato 1 aprile all’Allianz Stadium arriverà l’Hellas Verona, desideroso di fare punti per sperare ancora nella salvezza. Ma, intanto, i fari bianconeri sono proiettati ben oltre, lontano, verso quella che sarà l’annata del rilancio per la squadra di Massimiliano Allegri. E, in tal senso, la sessione estiva di calciomercato non farà altro che alimentare una vera e propria rivoluzione che ai piani alti del club piemontese hanno in programma già da tempo. Arriverà un nuovo direttore sportivo, con diversi nomi al vaglio. Si è vociferato ancora di Frederic Massara, attualmente al Milan e che piace non poco alla Juventus. Ma l’edizione odierna di ‘Tuttosport’ oggi in edicola fa il punto, indicando un altro nome di assoluto prestigio che la ‘Vecchia Signora’ ha messo nel mirino. Si tratta ti Andrea Berta, dal 2017 all’Atletico Madrid e considerato tra i migliori in Europa nel suo ruolo. Con un passato a Parma e Genova sponda rossoblù, adesso Berta potrebbe effettivamente diventare l’obiettivo numero uno dei bianconeri anche se il club aspetterà il Collegio di garanzia prima di prendere una decisione sul nuovo direttore sportivo. Il quotidiano torinese fa il punto, inoltre, su quella che potrebbe poi essere la primissima operazione che il dirigente attuerebbe nel caso in cui si vestisse di bianconero durante l’estate.

Colpaccio grazie a Berta: la Juve si prende l’attaccante

Perchè è chiaro come la società torinese sia a caccia di un grande attaccante per la prossima stagione, richiesto da Allegri, anche in previsione di una possibile partenza di Vlahovic.

Il serbo, pur essendo andato in gol con la sua nazionale, pare spesso e volentieri un pesce fuor d’acqua alla corte dell’allenatore livornese. Ecco perchè un grande nome potrebbe arrivare e a firmare l’acquisto sarebbe proprio Berta. Attenzione, ancora, ad Alvaro Morata. In scadenza nell’estate 2024 con la società di Madrid, lo spagnolo non ha mai nascosto il suo legame con la Torino bianconera. Il costo del cartellino poi, vista l’imminente scadenza, non sarebbe elevato e Morata starebbe già lanciando segnali in tal senso, per una nuova avventura a tinte bianconere.