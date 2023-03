Pioli rischio grosso, il Milan ha deciso: scelto il sostituto

La stagione è entrata nella sua fase cruciale ma, nonostante questo, diverse società sembrano già programmare il futuro.

Mancano poco più di due mesi al termine della stagione ma, nonostante questo, diverse società sembrano già proiettate al futuro.

Tra queste troviamo il Milan che, oltre ad essere impegnato nel discorso legato al rinnovo contrattuale di Rafael Leao, si trova a valutare anche il futuro di Stefano Pioli. Il tecnico, infatti, complice un campionato deludente, non è certo della permanenza sulla panchina rossonera. Qualora il divorzio dovesse verificarsi, la dirigenza avrebbe già individuato l’allenatore giusto a cui affidare le redini della squadra.

Pioli sempre più in bilico, il Milan valuta: idea Nagelsmann

Come detto, il futuro sulla panchina rossonera di Stefano Pioli è sempre più in bilico visto il campionato deludente.

Se in Champions League il percorso si sta rivelando positivo, in Serie A il Milan sembra non riuscire a trovare continuità, tanto che la partecipazione alla prossima massima competizione europea è tutt’altro che certa. Proprio per questo motivo la società milanese inizia a guardarsi intorno, tanto da aver già individuato il profilo giusto in caso di separazione da Pioli. Stiamo parlando di Julian Nagelsmann, tecnico tedesco attualmente svincolato dopo la separazione dal Bayern Moncaco. Il Bayern, nonostante gli ottimi risultati ottenuti dal tecnico in questa stagione, ha deciso qualche giorno fa di sollevarlo dall’incarico per affidare la propria panchina a Thomas Tuchel, ex Chelsea. Questa situazione ha attirato l’attenzione del Milan, che potrebbe decidere di avviare i contatti per capire se ci sono margini di trattativa. L’idea della dirigenza rossonera, sarebbe quella di ripartire da un progetto giovani con Nagelsmann in panchina. Il futuro del club milanese sembra già prendere forma, con Pioli che si giocherà la permanenza in rossonero in questi ultimi mesi di stagione.