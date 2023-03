Juve-Bayern ancora in stile de Ligt: primo colpaccio di Tuchel

Il neo-tecnico dei bavaresi vorrebbe affondare il colpo la prossima estate contando sugli ottimi rapporti del club con la Juventus

L’inatteso esonero di Julian Nagelsmann ha sorpreso tutti. Non soltanto gli addetti ai lavori – con un pizzico di premeditazione da parte della dirigenza bavarese, vedi le dichiarazioni durissime del direttore sportivo Salihamidzic post sconfitta col Leverkusen – ma anche gli stessi calciatori del Bayern Monaco.

Una squadra tanto vincente, del resto, deve mantenere alti e costanti gli standard in stagione. Anche un secondo posto con qualche passo falso di troppo, se per molti può non essere oggetto di discussione, per la società pluricampione di Bundesliga lo è eccome. Al suo posto è stato quindi scelto il profilo di Thomas Tuchel, reduce dalla dibattuta trafila con il Chelsea prima che venisse scelto Graham Potter al suo posto. Sotto la sua guida, adesso più che mai, si aspettano grandi cose. C’è da recuperare qualche punto prezioso in campionato con il BVB che non molla l’osso, mentre in Champions League bisogna fare grande attenzione alle fasi finali.

Calciomercato, Vlahovic come de Ligt: ci prova il Bayern

Intanto lo sguardo del Bayern è proiettato anche al futuro. La prossima estate bisognerà allestire un organico all’altezza delle nuove aspettative.

Tuchel non ha dubbi. Serve una punta di ruolo per completare il reparto offensivo, già piuttosto prolifico ma non abbastanza come quando giganteggiava Robert Lewandowski. Piacciono diversi profili ma chi stuzzica realmente le fantasie del nuovo tecnico è Dusan Vlahovic, di proprietà della Juventus. Tuchel conta di poter mettere le mani su una trattativa agevole, visti gli ottimi rapporti lavorativi che intercorrono tra le due società soprattutto dopo il precedente affare per Matthjis de Ligt. Sulla stessa scia, infatti, il direttore sportivo vorrebbe guadagnare qualche milione al ribasso andando a toccare una cifra inferiore agli 80 milioni di euro richiesti dal club bianconero.