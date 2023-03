Messi-Leao cambiano il Milan: effetto domino in attacco

Il Milan deve ancora sciogliere i dubbi sul futuro di Leao che intanto piace all’estero. In caso di addio un’idea può spuntare dalla Serie A

La sosta per gli impegni delle nazionali mischia le carte e consente anche alle società di riflettere su quello che sarà il prossimo futuro. Il Milan ha bisogno di un finale di stagione importante, per poi sciogliere alcuni nodi importanti in termini di rosa.

A tenere banco è sempre il caso Leao, in scadenza 2024, per ora senza un rinnovo contrattuale e complessivamente anche in crisi di rendimento con l’ultima rete che risale alla trasferta di Lecce dello scorso 14 gennaio. Momento altamente negativo per l’esterno offensivo portoghese che dovrà ricaricare le batterie con la sua nazionale per poi riconcentrarsi sul Milan. Il club dal canto suo lo attende e lavora sul futuro per quanto non abbia alcuna intenzione di rischiare di perderlo a parametro zero. La società da mesi sta cercando di trovare un accordo con il giocatore ma non si è ancora arrivati a dama. Intanto non vanno esclusi colpi di scena e un eventuale addio estivo.

Calciomercato Milan, Messi si allontana dal PSG: idea Leao ed effetto domino con Lookman

Su Leao cresce il possibile interessamento da parte di un Paris Saint Germain che potrebbe essere costretto a rimodulare l’attacco. Leo Messi pare destinato all’addio e almeno un’altra stella offensiva andrà acquistata.

Non va dunque escluso un effetto domino, qualora Leao non rinnovasse, con anche il portoghese potenzialmente protagonista. È chiaro che nel caso in cui il lusitano lasciasse San Siro andrebbe reperito un sostituto all’altezza. Un nome intrigante per il Milan potrebbe essere anche quello di Ademola Lookman, autore di una prima metà di stagione stellare e di 12 gol fin qui in campionato. Il nigeriano non segna da sette partite in Serie A, ma il suo talento resta innegabile così come il valore di mercato intorno ai 30 milioni.