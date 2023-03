L’Inter non si dimentica: un altro grande ritorno dopo Lukaku

L’Inter non ha dimenticato ciò che questo giocatore ha dato per i nerazzurri. Ecco a breve un altro ritorno oltre a quello di Lukaku

I nerazzurri sono un club che ha sempre trovato il modo giusto per onorare i propri giocatori. Parlando sia del passato recente che dei periodi un po’ più datati. Il caso che si andrà ad approfondire a breve risale infatti a qualche stagione fa.

In un momento in cui l’Inter è riuscita ad affermarsi grazie alla direzione tecnica di Antonio Conte, ancora per poco in forza al Tottenham. Sembra infatti che le discordie reciproche tra dirigenza e tecnico porteranno a breve ad una separazione consensuale.

Tra i principali colpi del tecnico pugliese ce n’è uno che i tifosi faticheranno a dimenticare. Si tratta di Romelu Lukaku, il quale ha fatto ritorno a Milano proprio di recente. Purtroppo non con lo stesso impatto. E, per forza di cose, non con lo stesso successo.

Non è un caso il fatto che l’attaccante belga sia destinato a fare le valigie molto prima del previsto. Il suo stato di forma, benché in leggera ripresa, non rappresenta affatto una garanzia. Soprattutto a livello fisico, per via dei numerosi acciacchi riscontrati.

Questa volta però i nerazzurri potrebbero avere ben pochi rimorsi. Il ritorno sembra essere ormai pronto, sperando che quanto di buono visto in passato si possa ripetere senza alcuno sforzo.

Le sensazioni sono positive, ma lo scenario di contorno è ancora ipotetico per il momento. Infatti non si è parlato di cifre precise così come di trattative in corso d’opera. L’unica cosa certa è che l’opzione è plausibile.

Non si tratta ovviamente di un affare facile, questo è un altro dato certo. Ma la volontà del giocatore potrebbe eventualmente abbattere qualsiasi barriera. Anche i nerazzurri hanno le loro condizioni, e faranno il possibile per farle valere.

Perisic torna all’Inter: c’è la suggestione

La partenza di Conte potrebbe portare Perisic a considerare un ritorno a casa. Per lui l’Inter ha rappresentato una famiglia di grande sostegno. Cosa che ovviamente è stata ricambiata in ogni singolo istante.

Chiaramente il prezzo sarebbe eventualmente proibitivo, cosa che la dirigenza potrebbe di conseguenza non poter sostenere. Eventualmente il suo ritorno avverrebbe solamente in caso di parametro zero.

Eventualmente Marotta e Ausilio potrebbero essere ben disposti. Dipenderà tutto dalla volontà del giocatore, così come ovviamente dalle sue richieste di natura economica. Dalle quali non si può prescindere in alcun modo.