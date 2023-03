Zapata in direzione Milan: soltanto ad una condizione

Zapata potrebbe vestire la maglia rossonera al più presto. Varie indiscrezioni suggeriscono di un Duvan pronto a cambiare squadra a breve

I rossoneri stanno rivolgendo giustamente il loro sguardo al prossimo futuro. La situazione di perenne latitanza di certi giocatori del reparto offensivo ha costretto ad una decisione. Un cambio che potrebbe cambiare le sorti del club per i prossimi anni.

Le varie emergenze in attacco hanno portato la dirigenza a guardarsi altrove, valutando le eventuali opzioni che il mercato attuale ha da offrire. Contrariamente a quanto si potrebbe pensare le alternative sono tante, soprattutto a livello economico.

Se poi il giocatore in questione si trova d’accordo, come nel caso di Duvan Zapata, allora per l’aspirante futuro club risulta tutto più facile. Il bomber colombiano si trova attualmente in scadenza di contratto con l’Atalanta.

Infatti dal 2024 sarà ufficialmente svincolato. Questo potrebbe eventualmente permettere alla Dea di proporre un eventuale rinnovo, ma la sensazione più impellente e palpabile è quella di una cessione.

La squadra bergamasca potrebbe eventualmente monetizzare sapientemente questo grande colpo, e il giocatore altrettanto eventualmente cambierebbe aria. L’operazione dunque è fattibile, se si considera la situazione dei rossoneri allo stato attuale.

Ibrahimovic col passare del tempo può disputare, per ovvie ragioni, sempre meno partite. La dirigenza potrebbe dunque valutare il colombiano come sostituto, ma la riuscita (o la non riuscita) di questo ipotetico affare dipende appunto da una sola condizione.

Ovvero l’eventuale ritiro dello svedese. Ritiro che, almeno per il momento, non sembra essere contemplato. Ad oggi Duvan risulta posto in secondo piano dal suo club, e anche questo potrebbe essere un fattore determinante.

Si tratta ovviamente di una situazione ipotetica. Tuttavia non per questo motivo meno plausibile. Soprattutto per caratteristiche un profilo del genere potrebbe fare comodo ai rossoneri. Sarebbero da valutare le sue recenti condizioni fisiche.

Zapata al Milan si può fare: ecco come

Zapata al Milan si potrebbe concludere solamente in caso di ritiro di Ibrahimovic. Il colombiano ha un contratto con l’Atalanta valido fino al 2024, per il quale non sono previste al momento delle opzioni di rinnovo.

Un costo ipotetico di circa 10 milioni per i rossoneri sarebbe l’ideale. Inoltre il giocatore ha 31 anni. Calcisticamente si trova dunque nel pieno della sua maturità, benché i numeri attuali dicano il contrario.

In una squadra come il Milan troverebbe certamente nuova linfa. E dal canto suo, probabilmente, accetterebbe volentieri di salire a bordo. Il futuro di questa trattativa si trova in un certo senso nelle mani dello svedese.