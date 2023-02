Dimenticato da Gasperini: occasione Milan e Lazio in stile Belotti

Il tecnico dell’Atalanta lo pone ai margini delle gerarchie, aprendo di fatto la strada alle due rivali di Serie A per l’acquisto come centravanti di seconda utilità

L’Atalanta è tornata a macinare un numero di gol impressionante come accaduto più volte in passato. Merito dell’impostazione tattica estremamente offensiva del tecnico Gian Piero Gasperini, la cui filosofia è quella del segnare sempre un gol in più degli avversari. Certo ha avuto la fortuna di trovare dalla sua due calciatori come Lookman e Højlund che stanno realmente sbancando nel nostro campionato, mentre Muriel funge da solito jolly imprescindibile.

Chi invece non è ancora pervenuto in modo significativo è il perno offensivo Duvan Zapata. Il calciatore colombiano ha subito una lenta involuzione nel corso di questa prima metà di stagione, dovuta anche al pesante infortunio alla coscia che lo ha tenuto fuori un mese, oltre a qualche altro piccolo acciacco di breve durata a seguire. Insomma le sue condizioni fisiche non sono ottimali e per Gasperini questo ha un mese enorme sulla suddivisione delle energie in campo. Al momento non ha granché bisogno di lui se non come alternativa per turnover, dunque potrebbe essere giunto il momento di un addio la prossima estate.

Calciomercato, anche Milan e Lazio su Zapata

Il Milan è uno dei tanti club italiani a seguire le gesta di Zapata, soprattutto perché Giroud e Ibrahimovic non rappresentano delle garanzie a lungo termine. Pioli potrebbe però essere fortemente tediato dal collega e amico Maurizio Sarri.

Anche la Lazio ha infatti bisogno di un centravanti che funga da alternativa a Ciro Immobile, come faceva Caicedo in passato. L’operazione che potrebbe nascere sulla scia di quella conclusa dalla Roma per Belotti lascerebbe nuovi spiragli di possibilità per il centravanti colombiano di dire la sua anche in Europa senza mezze misure.