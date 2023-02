Ancelotti ‘chiama’ il Milan: intreccio folle a centrocampo

Il calciomercato estivo del Milan con l’impronta del grande ex: ecco l’intrigo con il Real di Carlo Ancelotti

Il successo sul Torino riporta, in piccola parte, il sereno in casa Milan. Dopo settimane assolutamente deludenti, tra presunte spaccature nello spogliatoio ed una squadra palesemente in difficoltà in campo, Pioli può guardare con ottimismo al futuro.

Ibrahimovic è ritornato a disposizione, Giroud ha ripreso da dove aveva lasciato, prima del Mondiale in Qatar ed in vista del futuro sono molteplici le idee che affollano i pensieri di Maldini e Massara in ottica calciomercato. L’asse che rischia di infiammarsi da qui al prossimo giugno legherebbe i rossoneri con il Real Madrid del grande ex, Carlo Ancelotti. Le ‘Merengues’ non hanno mai nascosto l’interesse per alcune delle gemme allenate da Stefano Pioli e gli eccellenti rapporti tra le due dirigenze potrebbero aprire a scenari fino ad ora mai battuti, in vista della prossima annata calcistica. L’allenatore di Reggiolo stima enormemente Sandro Tonali, pilastro insostituibile nella mediana di Pioli, a maggior ragione dopo che i rossoneri non hanno sostituito degnamente Kessie. Ecco che per l’ex Brescia, indipendentemente dalle cifre sul piatto, il Milan intende fare muro. Tonali è il presente e soprattutto il futuro del centrocampo rossonero e non si muoverà. Ecco quindi che Ancelotti proverebbe a mettere nel mirino Ismael Bennacer, corteggiatissimo anche in Premier League e fresco di rinnovo fino al 2027.

Milan, addio Bennacer: capolavoro di Maldini

In questo caso, di fronte a 50-60 milioni di euro, Maldini non chiuderebbe le porte in faccia a Florentino Perez. Anzi.

Con la partenza di Bennacer, il dt rossonero avrebbe già in mente un colpaccio a zero che rimpiazzerebbe degnamente l’ex Empoli. Occhi su Dani Ceballos, in scadenza a giugno proprio con il Real Madrid e destinato a lasciare i ‘Blancos’ a zero. Un vero e proprio capolavoro del dirigente milanista che tornerebbe con forza su un profilo di assoluto valore, già ampiamente accostato al Milan negli anni scorsi.