Il City esagera: 30 milioni all’anno per il super bomber

Haaland è in procinto di infrangere un altro record col City. La stagione del norvegese fino a qui non è da incorniciare solo sportivamente

Il bomber del Manchester City è pronto ad entrare nella storia ancora una volta. Spesso e volentieri si parla giustamente di meriti esclusivamente sportivi. Tuttavia lo sport non consiste solo nella pratica, non ad oggi almeno.

Ci sono molti altri fattori che meritano di essere analizzati. Uno di questi è senza ombra di dubbio l’aspetto economico. Allo stato attuale l’opinione generale è fortemente orientata sul fatto che i giocatori vengano “pagati troppo”.

Parametro del tutto soggettivo, dal momento in cui non esistono dei metri di valutazione universali per sostenerlo. Il sospetto è che le cifre che Haaland potrebbe guadagnare prossimamente potrebbero dare ancora più voce in capitolo a certi pareri.

Benché possa sembrare difficile da credere, lo stesso giocatore è stato spesso oggetto di critiche. C’è chi sostiene addirittura che il City sia meno forte con lui. Ma il club ha deciso di puntarci, e certi investimenti rappresentano un solido attestato di stima e di fiducia.

Verso un top player che, con molta probabilità, negli anni a seguire scriverà importanti pagine di storia di questo sport. Soprattutto a livello economico, come si è detto poche righe sopra.

Si sa, il campionato inglese non bada a spese quando si tratta di preservare i propri elementi migliori. E anche sul mercato la tendenza rimane la stessa. Le squadre evolvono, ma le dinamiche non cambiano.

In vista di un Real Madrid sempre più agguerrito a livello di richieste, il City si vuole giustamente tutelare. Così è pronto un ingaggio davvero mostruoso per l’ex Borussia. Dopo un investimento inizialmente contenuto, il club di Manchester è pronto a fare sul serio.

Il giocatore potrebbe potenzialmente guadagnare cifre mai viste prima d’ora.

Haaland sbanca col City: ecco l’ingaggio

Haaland potrebbe potenzialmente guadagnare un mucchio di soldi. A rivelarlo è il quotidiano britannico The Sun, il quale ha parlato di un ingaggio settimanale di ben 500.000 sterline a settimana.

Facendo una rapida conversione nella valuta nostrana, ovvero l’euro, e trasformando questo ingaggio settimanale in una cifra annuale, si può intuire come la cifra finale sarebbe di circa 30 milioni di euro all’anno. Parlando chiaramente di guadagno netto.

Diventerebbe così il più pagato dell’intera Premier League, se non uno dei più pagati in generale. Si tratterebbe dunque dell’ennesimo record per il norvegese, in una stagione a dir poco sontuosa col suo attuale club.