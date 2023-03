Morata-Juve, la storia infinita: bagarre totale in Serie A per il ritorno

Morata è pronto al glorioso ritorno in Serie A. Alla finestra ci sono varie squadre che lo vorrebbero con sé. Per la Juve non sarà facile

Il campionato italiano sembra ufficialmente pronto ad accogliere una sua vecchia conoscenza a braccia aperte. Soprattutto a livello di mercato questo potrebbe essere un ritorno interessante, nel caso in cui si concretizzasse.

Giocatori del genere farebbero comodo a numerose realtà. Alcune di queste, soprattutto nel reparto offensivo, presentano alcune carenze. Carenze che potrebbero essere colmate proprio dal giocatore citato nel titolo.

La situazione professionale di Alvaro Morata all’Atletico Madrid è ad oggi fortemente altalenante. Complice anche un periodo non indimenticabile per i Colchoneros, i quali dopo il tonfo europeo si ritrovano a dover rincorrere le pretendenti per un posto in Europa.

Cosa non facile, visto il crescente livello competitivo della Liga spagnola. Lo stesso club vorrebbe guardare oltre l’ex Juve, benché si sia sempre distinto per diligenza e professionalità.

Così l’attaccante classe 1992 sogna il ritorno in Italia. Un luogo che lo ha sempre accolto con calore, e che sarebbe pronto a replicare questo trattamento all’istante. Tempo fa si era già parlato di un potenziale ritorno alla Juve.

Ma col passare delle settimane le cose sono cambiate, e la volontà del giocatore è stata immediatamente presa d’assalto da parte delle concorrenti. I bianconeri non sono affatto l’unico club interessato alle sue prestazioni.

E visto il periodo di stallo, tutte le società stanno facendo i conti con il loro futuro. Cercando con largo anticipo eventuali rimpiazzi o sondando il terreno per vari accorgimenti. Così si è aperta una vera e propria “bagarre” per il giocatore.

Tutta la Serie A impazzisce per Morata, ed è molto probabile che nessuna squadra se lo farà sfuggire facilmente.

Morata di nuovo in Serie A: le big si danno battaglia

Le big di tutta Italia sono pronte a darsi battaglia per Alvaro Morata. A quanto pare il suo attuale club proprietario, l’Atletico Madrid, ha a sua volta rivolto il suo sguardo verso l’Italia. Ma non per il campionato.

Il profilo di Mateo Retegui, volto nuovo dell’organico di Mancini, piace molto ai Materassai spagnoli. Così al bomber spagnolo non resta che esprimere il suo desiderio: ritornare in Italia.

Alla finestra ci sono vari club, dal Milan all’Inter passando addirittura per la Roma. La concorrenza verso i bianconeri è davvero feroce, con la lieve differenza che la squadra di Allegri potrebbe farsi forte di un passato glorioso con il giocatore.