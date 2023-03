Tradisce la Juve per Mourinho: firma a zero

Il calciomercato estivo può vedere Mourinho sulla strada della Juventus: arriva il colpo a sorpresa per i giallorossi

La Serie A continua a vedere il Napoli dominare in lungo e in largo, con una festa scudetto che pare quindi solo questione di settimane.

In tal senso, però, in vista del prossimo anno molto potrebbe cambiare. Perchè le rivali degli azzurri non hanno la minima intenzione di rimanere ferme, al palo: servirà un rilancio di un certo spessore e la sessione estiva di calciomercato, da questo punto di vista, promette già scintille. E due delle società che sicuramente saranno protagoniste con Juventus e Roma che, con esigenze diverse e situazioni di campo non troppo lontane, potrebbero accogliere diversi nuovi rinforzi per provare a competere nuovamente ad alti livelli. A tal riguardo Luca Momblano è intervenuto ai microfoni di ‘Top Planet’ per parlare di mercato e di uno scenario che, strettamente legato al futuro di Josè Mourinho nella Capitale, potrebbe vedere un giallorosso un grandissimo colpo. Proprio ai danni della Juve, a zero, a partire dalla prossima estate. Il nome di cui parla il noto giornalista è quello di Juan Cuadrado, terzino colombiano classe 1988 che difficilmente rinnoverà con la Juventus. La ‘Vecchia Signora’, infatti, intende rinnovarsi sulle corsie esterne e l’ex Fiorentina non rientrerebbe nei piani di Allegri. “Mourinho è un grande estimatore di Cuadrado, è un’idea che aveva nutrito lo ‘Special One’ la scorsa estate“.

Cuadrado alla Roma: ecco cosa succede

Una rivelazione che potrebbe quindi cambiare le carte in tavola, con l’ipotesi giallorossa per l’esperto laterale che potrebbe decollare nelle prossime settimane.

Momblano conclude il suo intervento: “Non so se Mourinho resterà a Roma, ma se dovesse rimanere, Cuadrado potrebbe ricevere una proposta di 1+1 dalla Roma. Proposta che la Juve non farà a Cuadrado”. Situazione ben chiara, dunque, con l’esterno colombiano che potrebbe rimanere in Italia, in Serie A, ma non alla Juventus. L’opzione giallorossa, dunque, potrebbe prospettarsi come una soluzione concreta a partire dal mese di giugno.